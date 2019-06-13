比METAL BUILD更豪華 高達 Nu Gundam METAL STRUCTURE 解体匠機

高達1/60「METAL STRUCTURE 解体匠機」Nu Gundam 頂級完成品，近日在東京玩具展2019正式展出，部件多達2000件，12月推出定價102300日圓（估計香港約售$7000港元），相比下METAL BUILD高達兩三千真是「濕濕碎」。

高達1/60「METAL STRUCTURE 解体匠機」Nu Gundam 完成品，早在2017年的魂Nations展經已公開過，但當時只有非常概念性的介紹、以及未完成的sample。終於在近日，官方網頁、BANDAI東京玩具展、台北魂展同步公開了完整計劃細節。「解体匠機」的概念是解體＋重構，為了做出最完美的Nu Gundam，製作組將Nu Gundam完全解體，對所有細節部份都作一次全新的再構造，希望製作一隻能夠到達「絕嶺」的最高峰作品。

METAL STRUCTURE 解体匠機 Nu Gundam

在東京玩具節派發的傳單（由筆者友人拍攝／提供者要求不記名）

METAL STRUCTURE 解体匠機 Nu Gundam 在東京玩具展中的大型攤位。（由筆者友人拍攝／提供者要求不記名）

METAL STRUCTURE 解体匠機 Nu Gundam全套實物（由筆者友人拍攝／提供者要求不記名）

METAL STRUCTURE 解体匠機 Nu Gundam（由筆者友人拍攝／提供者要求不記名）

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