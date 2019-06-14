全新女性向遊戲公開！《The King of Fighters for Girls》發表

日本 Victor Entertainment 宣佈，預定於 iOS／Android 等手機平台上推出以 SNK 旗下人氣格鬥對戰遊戲《KOF 拳皇》為題材的女性向手機新作《The King of Fighters for Girls》與玩家們見面！

官方表示，本作為一款標榜遊戲類型為「努力愛上命運的格鬥×戀愛 ADV」的手機新作遊戲，也是官方首款嘗試將原本熱血硬派的格鬥遊戲《KOF 拳皇》結合女性向戀愛遊戲玩法，讓玩家們可以來培育這些熟悉的帥哥格鬥家們，並欣賞這些登場男性角色們彼此之間的友情與戀愛的全新女性向戀愛冒險遊戲。

至於在本作故事背景方面，將從公司破產、同時失去住所與工作主角，意外在東京涉谷遇到曾出場格鬥大會「KOF」的格鬥家「草薙京」，並因此而成為他的經紀人，找到這個「訓練設施的管理人」的新工作，並收到「KOF」的招待券做為開端——同時在遊戲中，也將會把許多玩家們熟悉的人物角色如草薙京、八神庵、二階堂紅丸、矢吹真吾、泰利等人氣角色一一收錄，讓玩家們可以在豪華聲優鎮如配音下，與這些人氣角色展開一場不一樣的戀愛格鬥冒險！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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