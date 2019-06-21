手遊《哈利波特：巫師聯盟》公開預告 　AR實境展開魔法世界冒險

WB Games與Niantic預定2019年在iOS／Android 等平台推出，以知名奇幻小說作家「J.K.羅琳」人氣作《哈利波特》為題材，目前預約註冊活動也正在進行中的手機AR新作《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter：Wizards Unite／ハリー・ポッター：魔法同盟），隨著本作宣布決定於 2019 年 6 月 21 日起在美／英等地區推出，官方特地公開遊戲最新上市預告，讓玩家們為這場即將到來的魔法大戰作好萬全準備！

本作為美國WB Games San Francisco與Niantic共同合作開發營運，以小說家「J.K.羅琳」人氣小說電影《哈利波特》為題材，並對應 AR 擴增實境技術的手機新作。遊戲中，將以魔法世界面臨曝光危機作為開端，玩家們將以魔法部所屬國際機密保持法特別部隊新成員的身分，從正氣師、魔法生物學者等不同職業中挑選自己喜歡的職業來進行冒險，揮舞手中魔杖來與邪惡巫師對抗；同時在冒險途中也將會收錄各式各樣魔法生物與原作角色登場，喜歡《哈利波特》的粉絲們千萬不要錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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