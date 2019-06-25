《The Sims 4》「島嶼生活」鯊魚會食人？　資料片揭神秘新死法　

隨著 E3 2019 國際電玩展過後，《模擬市民 4》資料片「島嶼生活」也在曝光沒多久後於近期正式推出，這次玩家可帶著小人前往南國小島「索拉尼群島」生活，除了可擔當潛水員、救生員與漁夫等等職業外，還可扮演負責淨攤的環保人士改善島嶼環境。

雖然「島嶼生活」所提供的區域帶來了不少南國小島的休閒氣氛，但玩家並不是只有探索其展示的各種美好內容，他們也同時在尋找任何新的《模擬市民 4》可能死亡方式，而島其中許多人所好奇的便是資料片是否會出現鯊魚吃人的死亡事件。

上方為實況主 HollieBB 所測試的結果，小人在海域待一段時間後確實會出現看見鯊魚的狀態，而隨後便會被拖入水中並在之後以類似溺死的方式做呈現，而趕來救援的美人魚隨後也疑似碰到了鯊魚而被拖下水。

HollieBB 表示她花了許多時間測試鯊魚吃人的死法，觸發機制依然不明，只知道在水域待的時間越久便越容易發生，鯊魚出現時會促使背景音樂變調，第一次出現為警訊，若在此之後依然沒有離開水域，鯊魚再次出現時便會觸發拖入水下得的事件，不過出現該事件並不代表小人必定死亡，還是有機率生還。

不過是否真的算是鯊魚吃人事件還有待確認，雖然的確有可能是官方深怕該事件過於血腥暴力，因此採用鯊魚拖入水中溺死的呈現方式。但根據小人附帶的狀態資訊來看，行兇者也有可能不是鯊魚，而是某種潛伏在海底深處的神祕生物，且是什麼樣的生物還屬未知，只知道美人魚與這類事件有著不小的關聯。雖然目前依然無法判定該事件是怎麼一回事，但新資料片也才剛推出沒多久，或許再過一段時間一切就會真相大白了吧？

究竟是什麼東西潛伏在水底呢？美人魚跟這類事件又有什麼關聯呢？（《Sims4》遊戲截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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