《模擬市民 4》玩家重現《魔獸世界》場景　製作過程影片公開

SatiSim是一位相當熱衷於《模擬市民4》的德國玩家，不過近期他也成了不少《魔獸世界》粉絲所關注的創作者，因為他竟然用了《模擬市民4》重現了《魔獸世界》的「藏寶海灣」，且不單單是整體的結構設計到位，在各種小細節的處理上也做得相當用心，成了近期的熱門話題之一。

這並不是SatiSim第一次嘗試用《模擬市民4》打造《魔獸世界》的場景，在「藏寶海灣」之前他也嘗試過「暗月馬戲團」與「達拉然」，一樣也是獲得了不少玩家的好評，他甚至還打造了縮時記錄影片，讓玩家觀看整個製作過程。各位若本身也是喜愛《魔獸世界》的《模擬市民4》玩家，想必也想讓自己的角色進去裏面探索冒險吧？SatiSim在Twitter上表示這些作品都已上傳至「模擬工坊」，他也公布了自身的Origin ID方便玩家尋找他的作品，想將自己的市民丟進去冒險的人可別錯過啦！

運用《模擬市民 4》打造的《魔獸世界》「藏寶海灣」（Gamebase）

▼SatiSim製作過程的縮時記錄影片：

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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