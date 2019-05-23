模擬市民4 / The SIMS 4 正版免費玩！附下載安裝教學

遊戲動漫
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【模擬市民4 / The SIMS 4 限時免費下載】由Maxis Studios 掣作、EA發行，《模擬市民4》（ The SIMS 4）於5年前推出的經典模擬人生遊戲，一度成為很多PC玩家砌機目的、在遊戲中活出不一讓的人生！日前EA在其網絡遊戲平台ORIGIN將 《The SIMS 4》提供PC及Mac正版遊戲免費下載，步驟不多但極適合免費重玩經典遊戲的玩家！

上帝視點操控人生

《The SIMs 4》（模擬市民4）從首集開始，製作團隊Maxis製作模擬類遊戲經驗豐富，於2014年推出PC、2015年推出Mac版本遊戲，以上帝視點方式控制自創人物，遊戲自由度極高，玩家可以製作一個由嬰兒開始到中年男女的角色，控制角色的日常生活，包括起居飲食、家居設計、人生目標、社交應酬甚至事業發展等人生上遇到的各種事情，讓玩家抉擇人生走向，更可以自定角色性格，「三歲定八十」決定角色在虛擬社會中的社會地位，是大好人或者十惡不赦壞人，全部由玩家決定。

推出5年的模擬市民4 / The SIMS 4 變為限時免費遊戲！

在模擬市民4 / The SIMS 4中設計居所、香港人會羨慕虛擬人生的大宅吧！ （遊戲截圖）

ORIGIN下載教學

日前EA開放了《模擬市民4》/《The SIMS 4》於其網絡遊戲平台ORIGIN公開免費下載，遊戲支援PC及Mac外，更完全支援繁體中文顯示，不怕看不明遊戲內容；下載遊戲須設立ORIGIN戶口，簡單以email及提供密碼就能申請，不限國家。【點圖放大】

限時免費限期

模擬市民4 / The SIMS 4由即日起至2019年5月29日凌晨1時止，透過EA遊戲平台ORIGIN免費下載，以後亦沒有限制，只要有下載免費的主程式便可以一直遊玩，而EA的ORIGIN亦提供部分官方及玩家自製的免費下載模組，有寵物、日常衣物、派對用品等應有盡有（當然官方的課金下載內容更多更齊，EA開放遊戲免費的目的不過如此），課金與否視乎玩家想創造角色、賦予一個怎樣的模擬人生給角色使用吧！

玩家可利用遊戲不同的模組，獲得社交、環境、衣著等外觀設計，達成遊戲目的。 （EA）

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