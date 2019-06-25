METAL BUILD EVA 2號機 謝絕中國人訂購？廠方宣布再版滅炒風

METAL BUILD《新世紀EVA》2號機開訂，日本各大電器店如BigCam Yodobashi均現人龍，因為上次初號機搶貨引發打架事件，不少宅友都準備定相機在店外拍攝實況。果不其然，人龍中有大量不通日文、手執「掌心雷」的外藉人士，更有蛇頭帶隊的「排隊黨」，差在未出動《破壞之王》婆婆講：「我孫仔好鍾意明日香㗎！」來搏同情。而當中京都Yodobashi電器決定主動出擊，為了做到「用家優先」，講明非日本人不賣，做法引起兩極爭議。 此外，BANDAI在6月25日已公布會安排再版METAL BUILD《新世紀EVA》2號機，大家其實不必心急食炒！

打算訂購METAL BUILD EVA 2號機的轉售蛇頭不認輸，軟硬兼施又求人又兇人：

「我唔識講日文，叫識講中文店員黎！」「係咪唔賣畀中國人！係咪辱華！」「求下你幫幫手賣畀我地。」「叫你個社長落黎見我。」

擾攘長時間後，店方再說明，他們是不賣給一批明顯以轉售為目的之外國排隊黨，並非完全無視外國客人、無種族歧視成份。好在今次只是訂購而非賣現貨，最終沒做成上次MB初號機的打人慘況。

京都ヨドバシ

メタルビルドエヴァ二号機予約の際に



転売防止のため日本人にしか売らない



と明言し列整頓開始！



中国人転売ヤーがくっそ抵抗しているがマジで頑張ってほしい

現在中国語しゃべれる店員さんが呼ばれている模様

見分け方は商品名が言えるか — 七誌 (@nanasiyugi) June 24, 2019

網民在BicCam拍下大量中國大媽排隊訂METAL BUILD《新世紀EVA》2號機。（@XFNOISE1 twitter圖片）

後來池袋BicCam改用賣Switch的方法，雖然不阻止任何人排隊，但要抽籤成功才能訂購。（@XFNOISE1 twitter圖片）

另外是秋葉原池袋SoftMap實況照。（@XFNOISE1 twitter圖片）

MB EVA貳號機包裝盒（Figsoku圖片）

METAL BUILD EVA 2號機實物圖輯

日本網民持平 各打50大板

網民大至對Yodobashi的玩家優先做法感到滿意，比如下圖的hakuten_fmk：「很感謝京都Yodobashi做法，令用家買到、炒家買不到。」

但也不是一面倒認為炒家錯，也認同日本有很多外國人居住，斷不能單單是外國人就認定對方為炒家：「雖然感謝店方阻止炒賣，但Yodobashi這招算低手，很難不被人視為種族歧視。」日本很重視私隱，並不會為訂購一件玩具，要求對方出示身份證明文件，那如何去判斷那位是日本用家？要求用日文號出商品名？這些問題在開訂前早就應該做好準備。

京都ヨドバシ

メタルビルドエヴァ二号機予約の際に



転売防止のため日本人にしか売らない



と明言し列整頓開始！



中国人転売ヤーがくっそ抵抗しているがマジで頑張ってほしい

現在中国語しゃべれる店員さんが呼ばれている模様

見分け方は商品名が言えるか — 七誌 (@nanasiyugi) June 24, 2019

BANDAI正面回應訴求：爭咩吖！好快再版啦！

筆者就覺得，首先生產商不要再以飢餓行銷來造勢，了解市場後在需求大的地區增加貨量！好在今次BANDAI也有快速反應，即日已公布，第1批 EVA 2號機很快就會有第二批開訂，雖然公布時機未定，希望不要心急買炒貨，這才能完全解決炒賣問題。