《一拳超人》3vs3團隊對戰《一拳超人：無名英雄》遊戲情報公開

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）宣布，預定於PS4／Xbox One／PC Steam等平台上推出人氣動漫《一拳超人》改編首款家機／電腦遊戲《一拳超人：無名英雄》（One Punch-Man：A Hero Nobody Knows／ワンパンマン ヒーローノーバディノウズ，中文名暫稱），並公開本作最新設計宣傳影片讓玩家們確認欣賞！附帶一提，本作也將預定在台灣推出繁體中文版，讓玩家們可以在自己熟悉的語言下盡情享受《一拳超人》獨特爽快的格鬥魅力！

（《一拳超人：無名英雄》）

《一拳超人》為日本網路漫畫家「ONE」原作、「村田雄介」繪製推出單行本的人氣動漫大作，故事背景描述夢想是成為英雄的普通人青年「琦玉」，在歷經艱苦的訓練後，付出重大的代價（禿頭）獲得強大力量，並以這股力量來實現自己英雄夢想，到處討伐對人類生存造成威脅的超自然存在「怪人」的幽默格鬥熱血動漫大作。

而在這款以這部人氣動漫為題材改編的新作遊戲方面，目前僅知本作為一款讓玩家們使用原作中登場，包括主角琦玉、魔鬼生化人傑諾斯、地獄組美女超能力者吹雪、音速索尼克、無照騎士等各式各樣充滿不同個性的英雄角色們來共同組隊，與敵人展開3vs3火熱激烈對戰的動作遊戲。至於有關本作後續更進一步的情報，則還有待官方之後更進一步發表。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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