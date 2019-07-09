【小畑健奮鬥史】憑畫技為夢想起步　新人漫畫家慘遭三次腰斬作品

「在夢想實現之前，都只是一個賭徒。」

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1969年2月11日，一個轟動漫畫業的賭徒誕生了，而這個男人叫小畑健。

成功的人除了少部分擁有與生俱來的才能之外，剩下的都是在賭博。（作者提供）

1985年，還在讀高中的小畑健畫得一手的好畫，憑《500光年的神話》獲得了手塚賞的準入選，以此開啟了他的「賭博」生涯，把人生賭在漫畫中。1989年他在《少年JUMP》開始連載，一手包辦作畫和原作的處女作《超能機動爺爺G》，作為夢想的起步。然而《超能機動爺爺G》只是連載了半年多，短短31話便慘遭腰斬。在1991年他東山再起，也許是吸取了第一次連載的教訓，這次他負責作畫，與擔任原作的泉藤進連載《阿拉伯大魔神戰記》，然而這次的連載時間比第一次更短，只連載了23話，不足半年。在1995年的第三次連載《傀儡師左近》，小畑同樣專心負責作畫，但卻只是連載了短短31話，動畫化亦是作品連載結束後的數年。就結果而言，3次連載亦是以失敗收場。

1989年小畑健在少年JUMP連載一手包辦作畫和原作的處女作《超能機動爺爺G》，連載了半年多，短短31話便慘遭腰斬。（《超能機動爺爺G》漫畫圖）

1991年小畑健吸取了第一次連載的教訓，這次他負責作畫，與擔任原作的泉藤進連載《阿拉伯大魔神戰記》。（《阿拉伯大魔神戰記》漫畫圖）

1995年小畑健第三次連載《傀儡師左近》，他同樣專心負責作畫，但卻只是連載了短短31話。（《傀儡師左近》漫畫圖）

當年大熱連載作品《浪客劍心》的作者和月伸宏正是小畑健的助手。（《浪客劍心》漫畫封面） 對於漫畫業而言，汰弱留強是正常不過的事，但對漫畫家而言，一部連載作品是每一星期的心血，從構思劇情，分鏡，作畫。然而自己的心血得不到讀者的支持而被逼以不完整的方式完結自己的作品，各種伏筆亦未能解釋，對作家是一種遺憾和無奈。一次的腰斬是對漫畫家的一大打擊，對身為「賭徒」的小畑健而言，把人生最閃耀的青春十年投注於漫畫之中，然而集合了十年青春的三個連載作品都是連載不足一年便慘遭腰斬。十年換來的是三次慘痛失敗。挫折、沮喪、無力感，種種的不快滋味充滿了小畑健的內心。 更甚者是自己過往的助手——和月伸宏已成為大熱連載作品《浪客劍心》的作者，自己卻只是個失敗了三次的人，處境如同《爆漫》中的中川老師一樣，面對和月伸宏難免產生一種自卑感，眼見徒弟成功了，自己卻又依然寂寂無名，那時候沒有人能說出「小畑健」這個名字，人們只會稱呼他為《浪客劍心》作者的師傅。這樣的小畑健好像就是個天生的失敗者，他還有堅持的決心嗎？而他就是不服輸，就是一直在堅持，一直要實現自己的夢想，大概就是《爆漫》中真誠最高和高木秋人的堅持。

1996年，年約27歲，他過去十數年亦投放在漫畫上，沒有其他特殊技能，在漫畫業上依然只是一個「賭徒」。在這種情況下，相信任何人都會對自己的未來感到迷惘。然而，他依然堅持，決心把餘下的數十年也賭在漫畫上。而他的這種不服輸的堅持，數十年不停的畫畫造就了他日後的成功。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「以人生作賭注的漫畫家小畑健(一)－不服輸的堅持」​】

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