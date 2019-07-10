【小畑健奮鬥史】憑堅持打動編輯獲機會　成就傳奇作品《棋靈王》

「堅持與固執只差一線」，當經歷了數次的失敗，小畑健卻依然沒有放棄的打算，一直繼續努力地畫畫。

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小畑健一直等待自己的機會來到，卻彷彿沒有希望，終於小畑健30歲了。30歲有些人已經成家立業，就算心中依然有夢想，也會變得有所顧慮，慢慢會放下了這些對夢想的堅持。對一個30歲的人來說，如果看不清自己的前景應該很傍惶吧，小畑健卻「從沒有放棄過心中的理想」，30歲了還是繼續畫畫。終於他等到了逆轉的一着，就是日本國民級漫畫《棋靈王》。

而這有個不得不提的人物——堀田由美。這位女士本身只是一個家庭主婦，憑着《集英社》舉辦的「Story King」比賽而成名，而她的參賽作品正正就是逆轉小畑健人生的《棋靈王》。世事往往是意想不到的，花了三十年還未成功的小畑健，竟然靠漫畫世界，與走在平行線，一個普普通通的家庭主婦所創作的精彩故事而取得成功。而小畑健獲得這個機會，大概就是靠《少年Jump》的編輯介紹，而編輯會讓他作畫，是因為他在3次失敗仍不放棄，努力練習畫畫。他的堅持打動了編輯而得到作畫的機會，是堅持的成果。「機會是留給有準備的人」，這個道理由小畑健親自印證。

《棋靈王》在當時王道昌盛的《少年Jump》中是別樹一幟的漫畫，將看似沉悶，難以吸引青少年的圍棋對弈畫得緊張刺激，並將主角與各種強敵對戰的過程，心理描寫和表情畫得逼真，讓人體會了圍棋的樂趣，亦讓人了解到棋士這職業以及整個制度。

這種與眾不同的漫畫能夠抓着觀眾的心。從《棋靈王》開始，小畑健這名字開始留在觀眾的眼中，而隨着劇情的進展，小畑健的畫風愈趨成熟，也開始發展出獨有的「小畑風格」。因《棋靈王》而進步的畫功使他日後的作品更成熟，畫功和故事互補不足，在寫實與美型的畫風中游走，從《爆漫》前後期的畫風改變足見此點。經過無數的挫折和嘗試，在30歲時，他的固執終於變成了堅持，他的賭博終於押對了。若然小畑健在3次連載失敗後放棄畫漫畫，他會有為《棋靈王》作畫的機會嗎？他會有因《棋靈王》而突飛猛進的畫功嗎？他會因熟練的畫功和經驗而為《死亡筆記》和《爆漫》作畫嗎？他會有今天的成就嗎？

《棋靈王》可以說是逆轉小畑健人生的作品，由原本的落魄中年，搖身一變成為了國民級漫畫家，作品更於2001年動畫化，其影響力巨大得足以令當時的少年紛紛學圍棋。不少漫畫很好看，但讀者卻不會得到太大啟發，但小畑健畫的角色總是炯炯有神，令人看到他們的決心，而從中我們又會有一點點的感悟。

《棋靈王》可以說是逆轉小畑健人生的作品，由原本的落魄中年，搖身一變成為了國民級漫畫家。（《棋靈王》漫畫圖）

然而，小畑健的奮鬥並未完結……

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「以人生作賭注的漫畫家小畑健－逆轉的一著」​】

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