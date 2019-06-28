《煉獄圍城》本土開發Switch遊戲　首批購買可獲香港專屬特典

發行商 GSE 亞洲遊戲娛樂公司宣佈，由香港團隊 Anti Gravity Game 開發 Nintendo Switch 專用的第三身視點動作塔防遊戲《煉獄圍城》（Hell Warders）今（27）日發售。台灣地區由馨運企業代理，售價為新台幣 $790。

首批購買《煉獄圍城》Nintendo Switch 盒裝版的玩家，將有機會獲得富有香港色彩之專屬特典：

鋁合金遊戲卡帶收納盒。此特典為紀念首款香港團隊開發 Nintendo Switch 作品發售，上面印有富有香港色彩的插畫，可存放 6 張 Switch 遊戲卡，方便隨身攜帶。（特典數量有限，送完即止，請向店家查詢。）

富有香港色彩之專屬特典(《煉獄圍城》)

「動作＋塔防」守護神聖結晶

《煉獄圍城》是一款以第三身視點進行的動作塔防遊戲。玩家可跟最多另外 3 名玩家共同合作，為防衛名為 Nexus 的神聖結晶跟一波又一波的 Demonic 惡魔軍團而戰。玩家可從擁有不同技能的英雄當中選擇一位進行遊戲。遊戲開局時，然後需要在在地圖上佈置不同類型的兵種，如箭手、法師、投石車等，玩家亦須親手操縱英雄為你的大軍作出支援。支援兵種每種都有其獨有的能力，種類隨遊戲推進而開放，攻擊的方法以及召喚支援的方式也不同，要如何配搭才能為玩家的戰線提供到最強的威力，這是玩家需要花心機去鑽研的地方。

《煉獄圍城》的地圖內藏有不少機關，它們可是一道雙面刃，既可幫到玩家們減少惡魔軍團的數目，亦可令到玩家身受重傷！開發團隊在敵人的設定上也花了不少心思，Boss 的能力以及攻力之強大必定超出大家所料，絕對為玩家帶來意想不到的挑戰及樂趣。

產品資訊 遊戲名稱：煉獄圍城（Hell Warders） 開發商：Anti Gravity Game 遊戲類型：第三身視點動作塔防 亞洲及日本發行商：Game Source Entertainment 台灣代理：馨運企業 對應平台： Nintendo Switch™ 發售日期：2019年06月27日 建議售價：HK$198 (e-Shop香港 以及 盒裝版) / NTD $790 字幕：英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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