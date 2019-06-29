《Pokémon Masters 寶可夢大師》夏天上架 最新遊戲情報公開

日本 Pokémon 與 DeNA 預定於 2019 年在 iOS／Android 等手機平台上推出的《寶可夢》系列最新手機遊戲《Pokémon Masters 寶可夢大師》（ポケモンマスターズ，中文名暫稱），於 6 月 27 日晚上公開一段約八分鐘的特別影像，並釋出遊戲最新情報讓玩家們搶先確認！

Pokémon 代表取締役社長「石原恒和」表示，本作為《寶可夢》單機系列開發商 Game Freak 常務取締役／藝術總監「杉森建」提案，並專門為本作繪製主視覺美術，Pokémon 與 DeNA 合作開發的手機新作。

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而根據 DeNA 本作製作人「佐佐木悠」表示，在這次遊戲中，將會以位於《寶可夢》世界的某處人工島「Pasio 帕希歐」做為舞台，來到島上的訓練家們，都以及將在此舉辦的「世界寶可夢大師賽」冠軍作為目標。

在本作中，訓練家會跟一隻自己的夥伴寶可夢共同行動，這個組合被稱為「Buddies 拍檔組合（簡稱「拍組」）」；玩家們在遊戲中會與歷代《寶可夢》系列遊戲中的訓練家角色們相遇，並可以與他們一起組成三人隊伍，為了獲得「世界寶可夢大師賽」的參賽資格，一邊收集徽章一邊展開冒險。

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而在本作戰鬥方面，保留了系列玩家們所熟悉的三對三寶可夢對戰設定，玩家們可以透過消費畫面下方會隨著時間經過不斷累積的「Move Gauge 招式計量槽」來施展各種寶可夢的招式；同時遊戲中還存在被稱為「Buddies Move 拍組招式」的特殊招式存在，酷炫的效果，也將為對戰帶來更多的高潮！而且在本作中，除了寶可夢外，訓練家也會有自己專屬的招式，例如可以幫寶可夢回復體力或是提升能力，也讓遊戲戰略性更加提升！

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最後，佐佐木製作人也表示，本作將預定於 2019 年夏天推出，而且遊戲將會支援日文／英文／法文／義大利文／德文／西班牙文／韓文／繁體中文等多種語系，官方今後也將會陸續在官網與官方社群公開最新訊息，喜歡本作的玩家們可別錯過官方最新發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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