玩家復刻經典遊戲《紅色警戒 2》　4K畫質、AI程式受關注

近期出現了大量的經典遊戲重製消息後，對玩家來說可說是有如福音壟罩全身的愉悅狀態（？），不過除了官方親手重製遊戲外，也有些相當特別的玩家重製創作在近期獲得了不少關注，近期最為熱們的便是有人以 4K 的品質重製了《紅色警戒 2》的劇情動畫。

ClassiCinematics 是一個在 2018 年創建的 YouTube 頻道，他們每個禮拜都會挑選一款經典遊戲做為目標，運用 AI 程式改良或是補足缺少的細節，進一步提升這些作品的動畫內容，而他們近期的目標便是經典即時戰略作品《紅色警戒 2》，其中也包含了資料片《紅色警戒 2：尤里的復仇》。

除了 Westwood 的《紅色警戒 2》外，ClassiCinematics 先前也曾以《暗黑破壞神 2》以及其資料片《暗黑破壞神II：毀滅之王》作為實驗目標，將他們的過場劇情動畫進行重製，雖然與採用全動態影像製作過場劇情動畫的《紅色警戒 2》有些不同，但就最後的成品看來依然是個相當細緻的重製表現，有興趣的玩家也可至其 YouTube 頻道查看其他相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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