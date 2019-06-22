經典復刻「Mega Drive Mini」SEGA負責人談內幕　9 月台灣推出

將 Sega經典主機復刻迷你化的「Mega Drive Mini」將於9月19日在台推出，SEGA Games 台灣分公司邀請專案負責人奧成洋輔來台接受訪問。

以 1988 年問世 16 位元主機「Mega Drive」復刻，以玩具模型樣貌呈現縮小版造型，內建 40 款經典遊戲其中更加上兩款完全新作，玩家得以透過最新的視聽設備遊玩。並在亞洲推出以日版為主的「Mega Drive Mini」、美版為主的「SEGA Genesis Mini」，差異在於使用的搖桿以及遊戲陣容，皆提供繁體中文操作界面，遊戲本身依照當時發行語言版本而定，並無中文化。本次接受訪談的奧成洋輔，自 1994 年進入 SEGA ，負責《SEGA AGES》系列、為 SEGA 經典遊戲的復刻移植作業，現為 SEGA Games 亞洲區業務，也是本次復刻主機開發專案的領導人。他表示自己雖然在 SEGA 25 年，但是並未參與到 MEGA DRIVE 遊戲的開發，那時他還只是個玩家。這次參與開發專案，特別考量放入什麼遊戲會讓玩家相當高興，以玩家的角色來出發思考。

提到復刻契機，奧成表示去年 4 月發表時正是 MD 發售 30 週年，今年則是美版 Genesis 發售 30 週年。在任天堂、SIE 推出懷舊主機後，SEGA 認為要為這款 16 位元遊戲時代的暢銷主機，推出紀念企劃。另一方面，SEGA 旗下商品早已有 「Mega Drive」相關的周邊，也因此接受到玩家想要回味經典的意向，因此專案是以回饋長久支持的玩家而生。決定開發專案後，為了趕在 SEGA Fes 發表，特別趕工樣品，原本只打算在日本推出，想不到亞洲、歐美玩家迴響熱烈，也促使團對重新檢視專案，重新設計原有的樣品，並且找來當初參與主機設計的員工參與，對照原版設計圖，打造出在掌上小巧細緻的模型，各種細節還像玩具一樣的可操作。在軟體方面，找來在《SEGA AGES》系列的製作團隊 M2，借重他們的豐富經驗，但是也還是有挑戰目標，因為必須在一年的時間內完成 40 餘款遊戲的收錄。最後不僅趕上了，還能推出兩款新作。當初決定新作的原因，也是看到迷你超任主機收錄了夢幻續作《星際火狐 2》。

但SEGA遊戲並沒有這種遺珠之憾。考量MD MINI上都是當年的人氣大型遊戲機台作品，因此選了 TAITO 的人氣射擊遊戲《太空戰鬥機》、以及在 PS2 《SEGA AGES 2500》系列出現的MD 版《俄羅斯方塊》重新移植，兩款都是按照 MD 主機規格開發，既使製作成卡匣還能在原版 MD 主機遊玩！雖然收錄的 42 款已經是一時之選，但是還有許多未收錄作品。奧成表示，SEGA 開發的遊戲是最容易決定的，但他廠遊戲牽涉到製作、授權問題就無法確認，當時在選擇收錄作品的規劃上就有遇到原作遊戲授權不明的狀況。台灣玩家《幽遊白書 魔強統一戰》就沒有在亞版陣容中，也是因為地區授權僅有日本。開發團隊深知《幽遊白書》的亞洲人氣度，但授權問題無法解決希望玩家諒解。另外，與語言高度相關的猜謎遊戲也不會是首選。

除了 MD Mini 以外，開發團隊想說都有主機了，該來製作週邊配件，但是發表時 MD Tower Mini 引起的迴響相當驚人，只是興趣使然製作的原形有這樣的反應讓開發團隊相當驚訝，不過目前發售地區還是只有限定在日本內部。 被問到「SEGA Saturn Mini」或者是更早的「SG-1000」復刻主機，奧成表示 MD Mini 是 30 週年紀念專案，後續還沒有其他計畫，當然如果 MD Mini 推出狀況良好，其他主機就會更考慮。而這次專案發起時，SEGA 社長松原健二就指示「一次作到最好，拿出最好的東西，不要留下遺憾」，因此目前也沒有二代的版本計畫。

奧成洋輔最後提到他居住在日本的台灣有人曾跟他分享「小時候是玩 MD 長大的」使他覺得 MD 在台灣比預期的還流行，或許更勝日本玩家的喜愛度，希望藉由推出 Mega Drive Mini 的契機，讓曾經與 Meag Drive 相伴的玩家能夠重溫童年，請台灣玩家多多支持。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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