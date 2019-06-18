【Super Mario】神人改編經典遊戲　自製百人大逃殺！

2013 年的德國科隆電玩展曾有人記錄了現場 974 位玩家挑戰《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）的挑戰過程，並將其整合製作成一段驚人的記錄影片，雖然只是重疊影像，但看起來就像是 974 位玩家連線一同遊玩該款經典作品。

雖然只是單純的影像統合創作，但該項作品也引起了玩家討論，到底有沒有可能讓該款經典以大規模玩家數量同樂的可能性。而隨著時間來到了 2019 年，有位玩家想到了時做該項概念的可能，在近期釋出了他的成品後成了近期的熱門話題之一。

雖然人數沒有到 974 人，但 InfernoPlus 成功的打造出了一個可讓 99 人同時挑戰的大逃殺版《超級瑪利歐兄弟》，其關卡依然是原版的設計，但是玩家會多了 98 位競爭者，雖然彼此不能互踩廝殺但可透過遊戲內的物件來陷害對手，像是踩龜殼撞死對方，或是直接吃下無敵星星後直接追撞其他瑪利歐進行淘汰，前三位率先抵達城堡的玩家為勝者。

+ 6 + 5 + 4

《超級瑪利歐兄弟》百人大逃殺版是以免費網頁遊戲的形式推出，玩家指續製網頁設好自己的瑪利歐 ID 便可參與，且遊戲也支援手把控制系統，玩家想以熟悉的玩法挑戰也不成問題，有興趣的人可別錯過了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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