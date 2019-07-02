食雞版《Flappy Bird》百人大逃殺！上網頁手機即玩

【Flappy Bird食雞？】相信不少玩家都嘗試過InfernoPlus在近期推出的《超級瑪利歐兄弟》百人大逃殺版吧？即便該款免費網頁遊戲後續以版權相關的法律而被迫更換素材和名稱，依然有著不少玩家在持續體驗該款作品，成了近期的熱門話題之一。

而隨著 InfernoPlus 將大逃殺玩法加入經典作品的實驗獲得注目後，近期也開始有其他遊戲開發者嘗試以同樣的手法來改在熱門遊戲，其中最具話題性的便是《Flappy Royale》，就如同字面上的意思，將 2014 年期間極為熱門的《Flappy Bird》加入大逃殺玩法所製成的作品。

玩家在該作中可客製自己的 Flappy Bird 外觀和名稱，一但設定完成後便會與其他 99 位玩家一同遊玩，參賽者無法互相干擾，而玩家眼中的其他競爭者都會採用透明化做處理，所以也不會有視覺上的困擾，一切就是看誰的手指點擊時機抓得好，僅存的最後一位玩家便為勝者。

《Flappy Royale》為 Orta Therox、Em Lazer-Walker 與 Zach Gage 協力打造的作品，目前除了網頁版之外，也在 iOS 與 Android 平台上發行，各位若相當喜愛大逃殺要素以及《Flappy Bird》的話，不妨也來試試看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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