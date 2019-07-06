《莎木3》PS4特典同梱版年底發售　含兩大DLC玩夠本

日本知名遊戲開發者「鈴木裕」領軍Ys Net團隊開發，Deep Sliver預定於2019年11月19日在PS4／PC等平台推出的人氣動作冒險遊戲《莎木》系列最新作三代《莎木3》，官方正式宣布，本作也將同步於11月19日在日本PS4主機上推出收錄豐富特典同梱的《莎木3～零售Day1版～》（シェンムーIII - リテールDay1エディション），定價包裝版與下載版都是6,980日圓，並將附贈DLC替換服裝「拳法裝」作為預約特典。

《莎木3》為官方睽違18年之久，之前在DC主機上推出的動作冒險大作《莎木》系列最新作三代，自2015年開放募資以來，總計有超過八萬人投資，募得款項超過700萬美金以上；玩家們在遊戲中將再度化身為年輕的武術家「芭月涼」，並在3D開放世界裡自由探索冒險，透過各種途徑學習新的技法招式來鍛鍊自己的角色，與各式各樣的NPC交談對話，體驗最開放自由的探索冒險，決定自己的人生方向與目標！

《莎木3》定價包裝版與下載版都是6,980日圓。（《莎木3》實體遊戲包裝）

至於這次所推出的「零售Day1版」，是收錄遊戲主線內容，加上DLC「上級技書 烈火脚」與「蛇魂 入門包（Snake Spirit Starter Pack／スネークスピリット スターターパック）」等特典一起同梱的包裝版。而隨著本次日版發售日決定，製作人「鈴木裕」也表示，「在這次遊戲裡，特地針對首次接觸《莎木》的玩家們在很多細節地方下了很大的功夫，相信一定可以帶給玩家們最豐盛的遊戲體驗。」

即睇《莎木3》遊戲畫面▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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