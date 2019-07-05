《爐石戰記》卡牌美術圖調整惹不滿？設計師回應：與中國無關

Blizzard在近期曝光了《爐石戰記》新資料片《奧丹姆守護者》的上市時間後，便靠著趣味的動畫和主題成了近期的焦點之一。不過雖然新內容的預告帶動了玩家的期待，其近期針對部分現有卡牌美術圖進行更動的抉擇也引起了部分玩家的不滿。

玩家先前以為這些官方更動卡片美術圖只是針對中國地區版本所做的調整，但最後的結果是全球版本同步實行這一系列的卡牌美術圖更新，而不是單純的單一版本微調。隨著這些更動作法引起了部分玩家的不滿後，《爐石戰記》的首席任務設計師Dave Kosak也接受了外媒的提問，針對更動美術圖一事做回應。

《爐石戰記》更改卡牌美術圖引起玩家不滿（點圖放大▼）

Dave Kosak表示這些更動與中國沒有任何關聯，只是因這些卡片並未達到Blizzard所期望的水準，所以才決定進行修正改良，與遊戲分級制或是區域文化無關，只是希望美術設計師們能夠對當前整個作品的品質感到滿意，而有些也確實是為了降低色情和暴力要素呈現感而實行的更動。

若是為了降低色情和暴力要素呈現感的話，恐怕還有更多卡片得做更改了吧？（《爐石戰記》卡牌美術圖）

雖然這些決策是為了遊戲整體的美術表現所作，但也有玩家認為這些更動破壞了他們的金卡收藏。一位玩家便於Reddit上發聲，表示自身相當喜愛盜賊「碎顱」金卡動態圖的設計，所以才會花費魔塵製作，而本次的「碎顱」更改對他來說等於是毀了該張金卡的價值，因此要求Blizzard應當給予擁有這些美術更動卡片的玩家魔塵補償。

玩家認為Blizzard應該給予受卡面更動影響的玩家魔塵補償。（Reddit截圖）

是否會給予補償還屬未知，但根據Kosak在與外媒PCGAMER的訪談中所透露的資訊來看，開發團隊雖然目前還未有額外的美術更動計劃，但他們會持續的觀察當前的遊戲美術品質來進行評估，推測還會有更多的卡片在未來接受每數調整。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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