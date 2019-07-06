《勇者鬥惡龍XI S》變復古2D遊戲？Switch移植版最新情報公開

【勇者鬥惡龍XI S Switch】日本Square Enix預定於2019年9月2日在Nintendo Switch主機上推出，將之前在PS4／N3DS等平台推出的人氣RPG《DQXI》重新加強移植的《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 Definitive Edition》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），官方又有關於這次Switch版包括新乘載魔物在內的最新情報畫面要公開給玩家們欣賞確認囉！

本作為一款將之前在PS4／N3DS主機上推出的《DQXI》給重新移植到Switch主機上再度推出的移植加強版，在這次遊戲中除了加入角色語音配音，讓玩家們能夠更加融入故事劇情之中外，還針對既有內容大幅強化，例如加入各夥伴專屬故事劇情，以及針對遊戲系統平衡重新調整加強（如騎乘魔物或馬匹時的戰鬥演出）等等，帶給玩家們更加豐富的故事體驗，讓玩家們能再度享受不一樣的「勇者」全新冒險！而在下面，也將為玩家們公開有關本作的最新情報讓玩家們確認！

《DQXI》給重新移植到Switch主機上再度推出的移植加強版。（《勇者鬥惡龍XI S》遊戲截圖）

移動更順暢！新騎乘魔物公開

在這次遊戲中，相較於之前版本，除了針對主角加入衝刺動作，讓玩家們能夠加速移動到自己想去的目的地之外，玩家們也可以與之前PS4／N3DS版相同，騎乘馬匹在原野上進行移動！而且這次騎馬的時候，可以將途中的魔物全部都給撞飛出去，藉此取得經驗值，也讓遊戲趣味性更加提升！

同時，在這次遊戲內除了之前所推出，可以在冒險原野關卡中騎乘使用，藉此來進行移動的魔物之外，也將會加入新的騎乘魔物登場（例如玩家們可以騎乘「殺人豹」、「史萊姆騎士」、「石巨人」等各種魔物在關卡上移動）；同時，官方也將會針對特定騎乘魔物加入專屬騎乘BGM（例如騎殺人豹的時候，配樂會變成八代主角騎乘殺人豹的配樂「大平原のマーチ（大平原的進行曲）」），也讓騎乘變得更加有趣，帶給玩家們更多樂趣！

自由選擇戰鬥速度加快戰鬥節奏

同時在本作中，玩家們可在戰鬥時選擇「普通（ふつう）、快速（はやい）、超快速（超はやい）」等三種戰鬥速度，藉此來控制戰鬥節奏，或是加速戰鬥讀取節省戰鬥時間。

玩家們可在戰鬥時選擇三種戰鬥速度。（《勇者鬥惡龍XI S》遊戲截圖）

夥伴冒險樂趣更加進化

戰鬥時，為了讓夥伴們魅力加明顯，官方也加入許多能提升夥伴羈絆的進化要素，例如像是在事件劇情或戰鬥中加入夥伴語音，或是可以讓玩家們依照自己喜好變更夥伴裝備外觀，或是可以與夥伴一起拍照留念（拍照時夥伴排列方式與姿勢都可自由變更），玩家們到時務必要來體驗看看！

換上喜歡的衣服，愛怎麼拍就怎麼拍！（《勇者鬥惡龍XI S》遊戲截圖）

在歷代《DQ》世界展開冒險

而為了讓玩家們能對《DQ》系列世界更加熟悉，在這次遊戲中，也加入了能讓玩家們回到《DQ》系列世界展開新冒險的設定。玩家們在冒險時，只要發現能與冒險之書相契合的通關密語，就可以回到系列作品世界展開冒險！在重返這些系列世界的時候，原本3D演出的畫面將會改以2D重製畫面進行，音樂也將會是玩家們熟悉的系列曲目，也是喜歡系列作的粉絲們務必要來挑戰看看的唷！

3D畫面改以2D重製畫面進行▼

更加進化的復活咒文

在之前PS4／N3DS版中，玩家們可以透過在教會輸入「復活咒文（ふっかつのじゅもん）」來讀取兩邊遊戲進度，藉此讓玩家們可以在不同平台之間進行相同冒險而不用整個重來（但能繼承的只有進度等基本資料，角色技能、裝備與道具等有些會無法直接繼承使用）。而在這次的Switch版裡，玩家們則是可以在任意時機點使用這個復活咒文，如此一來就可以在有練過的強力狀態下直接從故事最初開始進行冒險，對玩家們來說也是非常便利好用的設計！

更加進化的復活咒文。（《勇者鬥惡龍XI S》遊戲畫面）

即睇《勇者鬥惡龍XI S》遊戲畫面▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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