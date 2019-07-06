大友克洋《AKIRA 亞基拉》親自重製新版動畫．88年舊電影4K藍光化

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大友克洋動畫《AKIRA 亞基拉》（1988年）將於2020年4月推出4K藍光碟，而他本人將親自執導，按《亞基拉》6冊漫畫單行本的情節製作「完全版」新動畫。同時，大友導演會與sunrise合作，開拍新作《ORBITAL ERA》。

《AKIRA 亞基拉》除開拍荷里活真人版電影，大友克洋7月5日在美國的Anime Expo 2019內宣布開拍新版《AKIRA 亞基拉》動畫，將按照原作漫畫連載內容去製作，情節更完整。

金田使用的未來電單車，亦成動畫界經典名車。(C)1988マッシュルーム/アキラ製作委員会

漫畫重印版細節上連用紙、墨水也講究，2019年初東立推出中文版，香港個個爭崩頭搶！不過就只搶首批第一期影張相打卡，及後全套1至6期齊貨，無人問津。（東立漫畫facebook圖片）

《AKIRA 亞基拉》誕生於1988年，由漫畫原作者大友克洋親導，可說是第一批震撼歐美影迷心靈的日本國寶級動畫電影。

話說《AKIRA 亞基拉》發生在2020年的東京，更巧合地預言了來年東京奧運！故事中，東京已經被新型炸彈毀滅，重建的Neo東京是個貧富懸殊、充滿藥物和罪犯的反烏托邦世界。主角金田是個暴走族領袖，他的好友鐵雄因為一次意外而令超能力醒覺，展開一場驚人的科幻大戰。

大友氏在美國宣布3大企畫：拍全新亞基拉／舊作藍光化／與Sunrise合拍另一新作ORBITAL ERA。（官方twitter圖片）

而舊版電影亦會4K高清remastered，於2020年4月發行藍光碟，由「藝能山城組」製作的經典太鼓配樂，亦將可用5.1ch 192kHz/24bit，以及PCM音源重現，真飯必買！
（趕潮流也不是罪，上amazon落個order，cap張訂單上網，已可證明你是識貨之人！買！）

(C)1988マッシュルーム/アキラ製作委員会

能夠在30多年前想出這部神作，真的抵大友克洋發達！

筆者每次看到有歐美日單位接出相關的紀念商品、訪問、雜誌專題，都會大熱賣，完全可以一世不用再工作，但大友氏並非食老本之人，繼1988年《AKIRA》、2004年《Steamboy》後，相隔15年一手負責原作、美術、導演動畫電影《ORBITAL ERA》，故事發生在近未來的太空植民星，描寫一班年輕人的冒險故事。

全新動畫電影《ORBITAL ERA》，故事發生在近未來的太空植民星。（Sunrise／講談社／大友克洋）

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