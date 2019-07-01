《聖鬥士星矢》展覽開幕！完美展現「聖域黃金十二宮」名場景

「聖鬥士星矢燃燒30年主題展」日前（28日）正式開展，將以漫畫家車田正美繪製的精美手稿、以及漫畫經典篇章「聖域十二宮」篇名場景重現的情境展示，共展出5位青銅聖鬥士以及12尊黃金聖鬥士、雅典娜真人比例雕像，要在炎夏中猛烈燃點粉絲的小宇宙。

「聖鬥士星矢燃燒30年主題展」日前（28日）正式開展（gamebase提供）

展覽中邀請車田正美工作室董事森下誠蒞臨揭幕記者會，他表示雖然車田正美老師在日本工作忙碌無法前來參加，但是提供了許多創作時的原畫手稿，其中還為此次展覽帶來了在30年前為《聖鬥士星矢》繪製的原畫手稿。

車田正美工作室董事森下誠蒞、上海尊安同恆執行總經理嚴力，上海遊族信息技術有限公司海外發行製作人黃曉君，騰訊互娛天美工作室高級產品經理兼聖鬥士海外運營負責人仇榮軍及Gamamobi遊戲平台執行長黃繼德和營運長劉柏呈揭幕

迎接玩家的是聖域的入口，在此可以看到可拍攝情景的白銀聖衣箱，以及JUMP人氣漫畫家車田正美老師為作品從原著漫畫、改編動畫繪製的設定手稿，在「聖衣資料庫」更可以查看大量作品中出現的聖衣設定原圖。

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緊接著藉由聖域之火計時塔的佈景，為粉絲開啟前往十二宮的路線，在《聖鬥士星矢》中，雅典娜帶著星矢及紫龍等四位青銅聖鬥士到聖域找教皇算帳，但卻遭到白銀聖鬥士天箭座偷襲，雅典娜身中黃金之箭，要在聖域之火完全熄滅前的12小時內，突破十二宮及教庭才有一線生機。

「聖域十二宮」是以大眾熟悉的十二星座為主題創作的 12 位黃金聖鬥士，在此玩家可以如同當年的青銅五小強一樣，體驗白羊宮、雙子宮、獅子宮、巨蟹宮、處女宮、射手宮、寶瓶宮、雙魚宮以及教皇之間。

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離開十二宮情境區，就來到集結《聖鬥士星矢》模型首辦展示區，有許多已經絕版的商品都在此公開展出，出口處更有AR體驗區，跟隨著螢幕指示，就能發動特定聖鬥士的絕招動畫。

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本次展覽也有設立粉絲不能錯過的「聖門士星矢燃燒30年主題展」限定週邊、服飾、紀念幣、彩繪滑鼠墊、也將與展覽同步發售。

Gamamobi代理的手機遊戲《聖門士星矢：覺醒》配合展覽推出了現場購票及週邊滿額送虛實的活動，讓玩家粉絲們在觀展之餘也能獲得許多好禮，為期一個月，僅在台北信義新天地A9展演廳展出，玩家把握機會前往重溫燃燒小宇宙的時光！

聖鬥士星矢燃燒30年主題展（gamebase提供）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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