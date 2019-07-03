Netflix新劇《The Witcher 巫師》新劇照神還原「狩魔獵人」

預定在2019第四季上市的Netflix全新影集《The Witcher 巫師》釋出宣傳海報以及部分人物劇照，展示了傑洛特、希里、葉奈法的劇照，不過在海報部分的傑洛特背影卻只有一把劍，與遊戲中的狩魔獵人使用銀劍斬妖、鋼劍斬人的的設定有所出入。

這似乎呼應了《巫師》電視劇製作人先前的聲明，Hissrich表明電視劇並非會按照遊戲呈現的視覺印象來拍攝，而當《巫師》電視劇的工作開始時，她沒有繼續遊玩遊戲，因為更想確保電視劇的《巫師》屬於自己獨有的元素，所以初步的海報似乎看不到雙劍的扮裝，據傳是以小說為改編主軸。

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不過以目前影集的描述為「變種的狩魔獵人傑洛特巫師奮力在這個世界尋求安身立命之處，在這裏，人類往往比野獸還邪惡」，對比海報的標語「最糟的怪物是我們曾一手創造的」，這在《巫師》的遊戲中展現的也是人性比妖魔可怕之處，這可能也是編劇想要呈現的原作精神。

除了亨利卡維爾飾演的傑洛特以外，扮演其女希里的Freya Allan、葉奈法的Anya Chalotra的劇照扮相也一併釋出，供玩家參考。（點圖放大▼）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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