四打動作冒險《Trine》系列合輯秋天推出　收錄四代特典道具海報

隨著美國Modus Games之前宣布，預定於2019年秋天在海外PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC 等平台推出Frozenbyte Games製作的動作冒險新作《Trine 4：The Nightmare Prince》，並將在Switch主機上推出將《Trine》系列四款作品同梱的最新合輯《Trine Ultimate Collection》之後，官方再度宣布，這款系列合輯也將預定於2019年秋天推出 PS4／Xbox One／PC 版本讓玩家們收藏！

《Trine》系列為官方之前所推出，讓玩家們靈活運用能力個性各自不同的三名主角，在關卡上闖關冒險解開古代祕寶之謎的益智系動作冒險遊戲。而在這個系列合輯《Trine Ultimate Collection》中，不但將會收錄包括系列首作《Trine Enchanted Edition》、二代《Trine 2：Complete Story》、三代《Trine 3：The Artifacts of Power》之外，也將會把預定於今年秋天跨平台推出的系列最新作四代《Trine 4：The Nightmare Prince》給一併收錄同梱！

除此之外，在這款同梱版中，除了遊戲外，還將會收錄《Trine》系列的數位原聲光碟、《Trine 4》的數位美術書與世界地圖等各種同梱，同時也將會把四代的預約特典布置海報與遊戲內特典道具一併收錄，對喜歡系列作的粉絲們來說，可是難得一見的完整收藏機會，喜歡系列作的粉絲們到時千萬不要錯過！

在Switch主機上推出將《Trine》系列四款作品同梱的最新合輯《Trine Ultimate Collection》（官方圖片）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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