《絕體絕命都市4 Plus》Switch版9月上市　初回特典服裝全收錄

日本 Granzella 預定於 2019 年 9 月在 Nintendo Switch 主機上推出的 PS4 人氣動作冒險遊戲最新 Switch 移植版《絕體絕命都市4 Plus～夏日回憶～Switch版》（絶体絶命都市４Plus -Summer Memories- for Nintendo Switch），正式宣布將決定於 9 月 26 日推出上市，定價包裝版與下載版都是 6,480 日圓。

本作為一款將 2018 年之11 月在 PS4 主機上推出，以地震等災害作為主題，讓玩家們化身為要去新公司面試的學生主角，在遭遇地震災害的過程中所發生的種種求生冒險的人氣作《絕體絕命都市4 Plus》給重新移植到 Switch 主機上再度推出的移植版。同時 Switch 版不但將會把 PS4 版內容完全收藏，也將會把 PS4 版充滿話題的各種限定服裝完整收錄，讓玩家們可以選用自己喜歡的服裝造型，在這座「絕體絕命都市」展開全新的逃命奮戰——。

另外官方也宣布，隨著 Switch 版的即將推出，官方除了將會推出以遊戲內登場角色為主題的原創鑰匙圈作為包裝版初回同梱特典（九種角色鑰匙圈隨機選一）之外，還將會贈送 DLC 服裝包（內含柔道服與泳裝兩種服裝）作為包裝版與下載版的共通初回特典！還沒體驗過本作的玩家們，到時可別錯過 Switch 版的推出！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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