E3 2019：PES 2020正式公布！美斯、細哨代言新Master League

【PES 2020】每年一集的足球遊戲，除了FIFA之外，PES（Winning Eleven）便是最多人玩的足球遊戲之一。Konami於今年E3同樣地公布了最新一他PES 2020，稱之為「eFootball」系列（電競足球），更找來巴塞隆拿的球星美斯、前球員恩尼斯達以及名宿朗拿甸奴作代言。

PES 2020今集革新為「eFootball」系列，明顯趨向電競運動遊戲。今集重新製作的Master League（大師聯賽）模式，和全新模式Matchday（比賽日）以及遊戲內的全新設計menu都是遊戲的新賣點。其他內容加強包括，球場上增強照明效果更加出色；改良球員的外型，更加逼真的過場動畫和replay，以及全新視點角度等！

巴塞新主場球衣（Konami）

．重新製作Master League（大師聯賽）

一向玩PES系列的玩家，都一定會玩Master League聯賽，今集大幅加強，不單加入更強大的互動對話系統，可完全控制故事的進展。更可以讓玩家選擇適合自己個性的方式來創建及推進屬於自己的大師聯賽故事。另外，ML中的轉會市場將採用全​​新的算法，確保轉會、轉會費及工資等因素與現實緊密結合。最有趣是，玩家可以在衆多傳奇經理中選擇玩家化身遊玩Master League，包括Zico，Cruyff和Maradona等。

．全新模式：Matchday（比賽日）

在PES 2020的全新模式Matchday中，可以所有玩家分成2派進行比賽。最終各方選出1名代表進行決賽，所有玩家能夠一同觀看決賽并為己方隊友打油，就好像觀看足球賽事般。

PES 2020遊戲畫面（按下圖放大）

+ 23 + 22 + 21

而今次PES 2020以美斯（Lionel Messi）作爲標準版的封面人物，玩家亦購買球星朗拿甸奴的LEGEND EDITION下載版，更包括最新2019版朗拿甸奴以及在myClub中租借美斯10場比賽的特典。遊戲將於9月10日在發售，估計以往慣例都會推出香港中文版吧，但會否有香港廣東話配音呢？

PES 2020新球場效果（按下圖放大）