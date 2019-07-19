2D 硬派射擊遊戲《硬核機甲》PS4實體盒裝版9月發售確定！

發行商 GSE 亞洲遊戲娛樂於今（17）日宣佈，由來自北京 RocketPunch Games 開發的《硬核機甲》（HARDCORE MECHA）。經過 3 年時間的開發，2D 硬派射擊遊戲《硬核機甲》已完成，繁體中文化由 GSE 內部工作室一手負責。預定於 9 月於香港及台灣（台灣地區將由傑仕登股份有限公司代理）推出 PS4 盒裝版，並以親民價錢 HK$158／NTD690 推出回饙等待多年的玩家。

新聯合國政府（Neo U.N.）利用天然蟲洞 WM-01 在火星建立了數個永久性殖民地。這些殖民地輸送的工業品和資源，確保了人類社會在內戰後重獲繁榮。塔雷瑟．奧康奈爾是硬核防務公司的一名王牌駕駛員。公司接受聯合軍（U.N.F.）的委託，趕赴火星搜尋失蹤的情報官「A」。在過程中，塔雷瑟和同伴們逐步察覺這個看似簡單的任務背後隱藏著更大的危機。接踵而至的戰役和各負使命的敵人不斷衝擊著他。在莫之能禦的戰爭洪流中，塔雷瑟逐漸開始思考戰鬥的意義。

（《硬核機甲》）

+ 6 + 5 + 4

《硬核機甲》是一款經典的 2D 橫向射擊作品，在戰役模式中，玩家將扮演主人公塔雷瑟．奧康奈爾，搭乘測試機「雷暴」（Thunderbolt），投身於與迷之恐怖組織「鋼鐵黎明」的戰鬥之中。玩家操縱機甲，在地圖上任意飛行、衝刺以及利用手動瞄準鎖定敵人。

玩家不難發現遊戲有非常濃厚的日系風格，遊戲期間更會有不同的過場動畫，《超級機械人大戰》系列的玩家會產生十分熟悉的感覺。遊戲設有單人戰役模式及多人對戰模式，最多支援 4 人同時對戰，在功能各異的機甲中選擇你喜歡的，自由組合出華麗的招式，與全球的對手進行熱血硬派快節奏的鋼之對決，9 月便可以在 PS4 上享受得到。

《硬核機甲》是於 2016 年 9 月以《HARDCORE MECHA》之名通過 Steam Greenlight 投票，並在 Kickstarter 上進行募資的計劃，其結果大幅超過預期金額。而本作更於 2016 年得到不少國際媒體的認同。最近 RocketPunch Games 更公佈了遊戲已獲得 PS 方面的審查，在 6 月時於日本推出日文版，中文版方面會在 9 月登場。而繁體中文化工作由更是由 GSE 內部工作室進行。

《硬核機甲》預定於 2019 年 9 月於 PS4（包括 PS4 Pro）上推出實體盒裝光碟版，並將附有中英文字幕。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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