劇場版《機動戰士Gundam》劇院音樂會於 8月 16、17日開演！

「劇場版《機動戰士鋼彈（Gundam）》劇院音樂會」將於 8 月 16、17 兩日在東京歌劇城演出，《鋼彈》系列的歷代導演包括富野由悠季、福田己津央、水島精二等人也將會出席本次盛會。本活動中將可以觀賞到劇場版《機動戰士鋼彈（Gundam）》的影像、效果音，而音樂則是以東京愛樂樂團的現場演奏為主，由負責《機動戰士鋼彈 THE ORIGIN》音樂製作的服部隆之擔任指揮。

會場中還會展示劇場版《機動戰士鋼彈》原畫、1981 年製作的週邊及宣傳文宣、動畫製作現場的照片等，而到場觀眾還能獲得有富野導演、安彥良和、大河原邦男簽名的《鋼彈》40 週年紀念迷你簽名板。

在音樂會結束後預計將會舉行導演們的 Talkshow，富野導演預定在 16 日、福田導演預定在 17 日午場、水島導演將在 17 日晚場登台。目前官方公開了由《機動戰士鋼彈 THE ORIGIN》角色設計所繪製的活動主視覺，場刊也預計用這張主視覺來製作。購買場刊可以獲得收錄重新編輯的劇場版《機動戰士鋼彈》原聲帶，相信對喜歡這部作品的粉絲來說是相當棒的專輯。場刊中還會收錄指揮服部隆之的訪談，以及藤田純二（劇場版《機動戰士鋼彈》音樂製作人）與藤野貞義（《機動戰士鋼彈 THE ORIGIN》音響導演）的對談和訪問。想更了解《鋼彈》音樂世界的粉絲不如趁此機會一訪日本。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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