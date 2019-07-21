《鬼哭邦》最新情報公開 : 新登場鬼人丶遊戲系統「同調率」

日本 Square Enix 預定於 2019 年 8 月 22 日在 Nintendo Switch／PS4／PC Steam 等平台推出，的全新動作 RPG《鬼哭邦》（鬼ノ哭ク邦，中文名暫稱），官方特地公開本作新登場角色、遊戲系統「同調率」、成長系統等最新情報要給玩家們知道！

鬼人（鬼ビ人）



在本作中，負責守護生死輪迴，能夠穿梭現世與幽世兩個世界的主角，可以透過鬼人（職業）的附身來使用各種不同類型的能力與武器招式。而在這次，則將再度為玩家們介紹兩名遊戲內登場的鬼人（職業）讓玩家們確認！

雙劍「離巖」（リガン，CV：阿部敦）



擁有天賦戰鬥本能的鬼人，雖然因為出身環境而說話用詞粗俗，但其實本質上是個溫柔的好人。目前殘留在自己記憶中的，唯有拒絕他人伸來的手的自己而已。使用雙劍作為武器的他，能使用空隙很少又快速的連續攻擊進行戰鬥，也可以搭配反擊技或旋轉技等招式一邊迴避一邊技巧性地與敵人展開交鋒。

盾砲「加沃德」（ガウォード，CV：置鮎龍太郎）



不管任何事都不為所動，大膽無敵的鬼人，並對他人的動作與表情變化非常敏感。在殘留記憶方面，只記得自己所愛的人們與失意的眼神而已。在戰鬥中，會使用不容易操作的盾砲作為武器，能活用盾的高防禦力與重量展開接近攻擊，並利用高破壞力的砲擊給予敵人致命一擊。

遊戲系統「同調率」



在本作中，玩家們可以透過與鬼人的附身融合來使用各種職業能力（也可以隨時依照狀況來切換鬼人轉換職業）。而這次公開的同調率，則是在主角與憑依附身的鬼人一起戰鬥時會不斷上升的數值。由於這個同調率的數值對應的是對編成的全體鬼人（玩家們最多可以編輯四個鬼人在身上，如此一來就可以在戰鬥中因應戰況隨時切換四個鬼人職業使用），因此玩家不用擔心這個數值會隨鬼人職業切換而被重置歸零重新計算。

而隨著同調率在戰鬥中不斷提升，最大的好處就是主角的攻擊力將會隨之不斷提升，給予敵人的傷害量也會大幅增加。不過玩家們要注意的是，一旦同調率上升太多，雖然能讓攻擊力大幅提升，但相對防禦力卻會慢慢減少（狂戰士化!?），這時玩家被攻擊打中時的傷害也會隨之增加（如同調率 200％時受到的傷害也會近倍提升），因此玩家們在戰鬥時也必須特別注意同調率目前的狀況才好！

附帶一提，當同調率超過 100％以後，玩家們可以透過將上升的同調率一口氣釋放出來進行「鬼哭化」的能力解放，藉此引發出鬼人能力的最大極限！在鬼哭化的能力解放狀態下，不管是通常攻擊還是鬼人固有的技都會得強化，而且技本身的效果也會隨之產生改變，為玩家們帶來壓倒性的戰鬥力，是玩家面對強敵時不可或缺的重要戰力！

遊戲系統「成長要素」



另外在本作中，主角除了可以透過戰鬥升級提升能力之外，也能透過對各鬼人職業進行強化、武器強化或自訂等方式來提升整體戰力，讓主角的能力更加提升，也讓戰鬥更加順利進行！



等級提升



當玩家們在戰鬥中打倒敵人後，主角可以得到經驗值來提升等級，藉此提升本身的基本能力。

( 《鬼哭邦》 )

鬼人強化



玩家們可以戰鬥中入手的「鬼魂」，來解鎖鬼人的「技奧樹」（也就是職業的技能樹），藉此學會各種新的技。而且技奧樹除了可以學會各種攻擊技之外，也能解鎖各種能力，玩家們可以依照自己的喜好來決定鬼人職業的成長方向，加上隨著技奧樹的解放，鬼人等級也會不斷提升，並會反饋給玩家角色各種狀態數值能力的補正加成，也讓遊戲中的職業養成更具趣味性。

附帶一提，另外隨著鬼人技奧樹的不斷解鎖，也將會陸續解放鬼人們原本封印失去的記憶與個人劇情，讓玩家們可以藉此欣賞到鬼人們過去的回憶，來對這些鬼人的背景設定更加了解！

+ 2

武器強化



在遊戲裡，玩家們可以透過武器師的店來盡情武器的強化。基本上，玩家們可以利用從寶箱或魔物身上取得掉落的武器來當作合成素材，並對想要強化的武器進行合成，來提升武器的基本性能。

影石自訂



所謂的影石，是擁有「武器攻擊力 UP」、「賦予狀態異常」等各種特性，能同時裝備好幾顆在武器上，大幅提升武器威力與效果的附加裝備品。玩家們可以透過寶箱或打倒魔物來取得這些影石，並在武器師的店裡進行影石的裝備。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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