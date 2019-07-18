《天堂》最強改版《天堂R》　PSS系統自動打機？

由遊戲橘子代理韓國 NCSOFT 開發的《天堂》，於今年 3 月在韓國推出《天堂REMASTERED》（以下簡稱：天堂R）引發廣大忠實玩家高度關注。官方表示，《天堂R》是 PC 版天堂在台上市 19 年來最大幅度的進化，將帶領玩家進入令人震撼的全新天堂世代！

台灣官方今日也發布全新形象官網，為慶祝《天堂R》揭開全新天堂世代序幕，官方更祭出一系列豐富活動獎勵回饋玩家。即刻起，於活動期間完成預先登錄，即送「1000龍鑽」，1000龍鑽等同「10萬殷海薩祝福」，玩家享有「10萬殷海薩祝福」吃到飽外，更能直接獲得「VIP專屬獎勵」，享有豐富實用的戰鬥補給。

全新天堂世代！史上最大更新《天堂REMASTERED》引進PSS遊戲輔助系統

《天堂》史上最大改版《天堂R》，是基於 PC 版《天堂》所重新設計畫面與系統的遊戲，《天堂R》不僅將遊戲帶往更高畫質、引進符合現代玩法的操控介面，同時也引進更便利狩獵的「PSS遊戲輔助系統」，讓玩家可輕鬆透過此功能來操控遊戲，即使人不在電腦前也能繼續玩遊戲。另外，在遊戲畫質部分則重新繪製為 Full HD 高解析度，包括場景、人物、怪物、NPC、魔法效果等，《天堂R》將支援 1920 X 1080 的高畫質畫面，畫面比例從原本的 4:3 調整為 16:9 寬螢幕，玩家可看到更寬廣的遊戲世界，帶來嶄新的視覺體驗。此外，也增加多種的遊戲介面，讓玩家自由選擇，全新進化的天堂新世代，將帶給玩家前所未有的全新遊戲體驗！更多詳細資訊將陸續公開，請玩家們密切留意《天堂R》最新消息。

（《天堂R》遊戲畫面）

事前登錄送「10萬殷海薩」！ 即刻預約成為VIP再領專屬獎勵

《天堂R》於今日正式展開「事前登錄」活動，只要完成登錄程序，於正式開服後即可領取「天堂R禮物箱」，開啟禮物箱即能取得1000龍鑽。另外，能有機率取得「神級武器箱」，箱中將可開出全職業「夢幻神級武器(永久)」、王族「克特之劍」、騎士「騎士范德之劍」、妖精「惡夢的長弓」、法師「傑羅斯的魔杖」、黑妖「咆哮雙刀」、幻術師「殺氣的奇古獸」、龍騎士「殲滅者鎖鏈劍」、戰士「食人巨魔的斧頭」等超優獎勵。完成事前登錄更可成為專屬VIP，於遊戲上線後首月領取「潘朵拉的武器魔法卷軸」、「潘朵拉的盔甲魔法卷軸」、「龍之鑽石」、「強化戰鬥卷軸」做為戰鬥補給，滿滿超豐富獎勵，伴你再闖天堂路！

睽違五年，強勢推出全新職業「劍士」

睽違五年，官方強勢推出全新職業「劍士」。「劍士」是遊戲內第九個職業，也將會是遊戲內最強近戰職業，更多詳細資訊後續將陸續公開，請務必鎖定《天堂R》最新消息。另外，因應天堂全新世代來臨，貼心提醒玩家可盡早做好周邊設備（電腦規格）的設置與更新，因此，官方特別推出《天堂R》快速安裝懶人包，以淺顯易懂的影片作為安裝教學說明，助玩家以最快速度進入《天堂R》，讓你立即備戰。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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