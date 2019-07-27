《戰爭機器5（Gear 5）》測試正式展開　下載測試軟件試顯卡

今天小編起床打開了XGP主頁，突然發現戰爭機器 5出現了個奇怪的頁面，凜然Tech Test兩個單詞讓我陷入了三秒鐘的沉思。沒錯！戰爭機器5的技術測試將於7月19日正式開始，現在已經開放預載啦。

測試遊戲下載大小將在15GB左右。內容包括兩張多人遊戲地圖中提供三種模式：升級模式、街機模式、山丘之王。還有兩種新元素：新兵訓練營、使命之旅玩法。同時，全部的XGP用戶和預購遊戲的玩家都能參與其中，血脈噴張的多人對戰真令人躍躍欲試！

回到《戰爭機器5（Gear 5）》多人遊戲本身，雖然目前掌握的消息還比較少，但是可以確定的是微軟的團隊在保持畫質有所提升的前提下還保持了戰爭機器一貫的手感，將全部武器進行了調整，服務器保證60Hz刷新率……簡單來說就是更加爽快；無抽卡季票，地圖免費更新等可以看出在運營上戰爭機器5是打算深入好好服務玩家了。

戰爭機器5的技術測試將於7月19日正式開始，現在已經開放預載啦。（中關村在線提供）

戰爭機器5的配置要求其實不算高，如果對畫質不是追求那種4K 60幀的極致體驗的話，官方給出的最低要求顯卡是GTX760，所以只要CPU和內存這些跟得上，無論是用銘瑄（Maxsun）的1650到2070 Super顯卡都是可以暢玩的。

戰爭機器5的正式發售日是今年的9月10日，有興趣的朋友現在可以通過技術測試解解饞，玩玩多人熟悉手感，讓你在進入正式遊玩之前，更全面地打磨槍械技術。有興趣的朋友快去下載等待測試遊戲解鎖吧。

戰爭機器5的正式發售日是今年的9月10日，有興趣的朋友現在可以通過技術測試解解饞，玩玩多人熟悉手感。（中關村在線提供）

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