《只要長得可愛，即使是變態你也喜歡嗎？》手遊試聽語音曝光

日本D-techno Co.,Ltd.預定於iOS／Android手機平台上推出，以日本人氣輕小說動漫改編《只要長得可愛，即使是變態你也喜歡嗎？～Cosplay Assort～》（可愛ければ変態でも好きになってくれますか？-Cosplay Assort-），官方特地在官網公開本作試聽語音與最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

《只要長得可愛，即使是變態你也喜歡嗎？》為日本輕小說作家「花間燈」撰寫，並分別於2017年推出漫畫版連載、2019年7月推出電視動畫版本，描述主角桐生慧輝與周遭女孩們發生的各種戀愛喜劇的人氣作品。

﹙《只要長得可愛，即使是變態你也喜歡嗎？～Cosplay Assort～》宣傳照﹚

至於這款《Cosplay Assort》，則是會收錄原作中登場女孩如「古賀唯花」（CV：日高里菜）、「朱鷺原紗雪」（CV：竹達彩奈）登場，讓玩家們可以使用她們的語音設定各種音效設定（如鬧鐘、鈴聲或提示音等，總計共可設定十組），並收錄她們許多新繪插圖與新錄製語音欣賞的 App 工具。

而這次，官方除了公開本作最新宣傳影片讓玩家們欣賞之外，也在官網釋出「古賀唯花／朱鷺原紗雪」兩名女主角的最新試聽語音讓玩家們欣賞，喜歡原作動漫畫輕小說的粉絲們，不妨現在就趕快先來欣賞看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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