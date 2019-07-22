《軒轅劍蒼之曜》7月25日封測啟動 人氣角色「龍澄」情報披露

由大宇資訊旗下子公司上海軟星開發的《軒轅劍蒼之曜》同名手遊動畫，累積眾多粉絲與玩家期待，終於今（19）公開解禁消息，宣布 7 月 25 日封測正式開跑，同時披露動畫中的超人氣角色「龍澄」登場情報，召喚太白的各伍長們整裝待發，向帝國輸誠！

因幼時父親遭刺殺身亡，12 歲就即位的龍澄，在粉絲間以「蘿莉皇帝」之名著稱，面對敵人處變不驚的帝王霸氣，配上幼小身軀與紅色雙眼，反差萌的魅力展現為《軒轅劍蒼之曜》動畫創下極高的討論度。此次手遊作品以原作故事一年後為發展，龍澄也將在劇情中與玩家互動，觸發獨特的隱藏情節。

《軒轅劍蒼之曜》人氣角色「龍澄」將於手遊中登場 ( 《軒轅劍蒼之曜》)

動畫角色接連驚喜登場 蒲釗貼身女侍「梨香」成遊戲關鍵



玩家將於《軒轅劍蒼之曜》中扮演一名伍長，因不慎在戰場上失去右臂昏迷，被神秘人士尋獲，受招攬成為太白帝國機關宮的核心戰力成員。遊戲一開始玩家將與動畫中蒲釗府邸女侍「梨香」相遇，由梨香來給予玩家帝國最前衛的高科技力量，進行人體改造重獲新生，以機關臂作為主要武器，進行一場又一場艱難的軍事行動。



在動畫情節蒲釗失蹤後，梨香接受龍澄收編加入機關宮，傾力鑽研機關術與人體的結合，因而被冠上「醫生」的名號，基於對蒲釗的敬重與依戀，梨香也有了嶄新的目標，讓玩家在遊戲中逐漸看到梨香的變化與成長。《軒轅劍蒼之曜》手遊將與動畫劇情連動，本作以梨香為開端，各個動畫角色都將以特別來賓的身分接連登場，為玩家帶來驚喜與衝擊，解鎖更多關鍵任務。

《軒轅劍蒼之曜》遊戲關鍵人物「梨香」 ( 《軒轅劍蒼之曜》)

神秘黑火力量機關臂 原始設定情報公開



在《軒轅劍蒼之曜》中，機關臂為玩家最強戰鬥武器，遊戲初始玩家即可選擇「開山」、「墮星」、「追電」三種不同型態的機關臂，其中開山為近戰坦克特性，防禦力高且攻擊範圍大；墮星則是遠程輸出特性，以拉距戰攻擊為優勢；追電則為近戰刺客特性，強調高攻擊力並具有良好機動性。



此次製作團隊更搶先披露機關臂三型態原始設定圖，特別找來蒲釗為模特兒為玩家示範最帥氣的武器搭配樣貌。從設定圖中玩家可見機關臂為一變形武器，材質以青銅為主、木質為輔，可隨戰鬥情勢進行變身，因應各種不同的敵人，同時，細節處也藏有精細巧思等待玩家自行發掘，例如關節處發的一對接軌道，利於上臂往下臂的彈藥運送，節省使用中的換匣時間。強大的機關臂配上隨等級進階開放的研發系統，遊戲後段更可解鎖「游擊」與「狙擊」模式，讓玩家盡情享受戰鬥的火力活用與燒腦的軍策應對。

《軒轅劍蒼之曜》遊戲即將於 7 月 25 日展開封測，官方粉絲頁將陸續披露更多遊戲角色與隱藏訊息，連動遊戲一同舉辦相關慶祝活動。本作承襲軒轅劍系列的經典玩法，著名角色將以聯名方式藏身遊戲中成為最佳彩蛋，追尾視角的刺激戰鬥也將滿足感官的刺激與震撼，而「天書」與「木甲」等熟悉元素的全新進化更是本作一大亮點，讓玩家可以盡情遨遊蒼之曜的精彩世界。



【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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