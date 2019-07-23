黑暗動作RPG《Waking》推出DEMO版　在潛意識世界中對抗恐懼！

遊戲發行商tinyBuild於近日公開了由獨立遊戲開發者 Jason Oda所創作的類《黑暗靈魂》系的動作RPG《Waking》DEMO版，本作正式版將於今年夏季在PC（Steam）／Xbox One上推出。

在《Waking》的世界觀中，玩家將扮演陷入昏睡狀態的主角，陷入到潛意識中才覺醒過來，為了找出自己昏睡的理由，要在潛意識的世界中展開旅行；途中會出現對於主角而言是心理創傷的異形怪物、過去死亡的寵物以及心愛的人等等，與怪物的戰鬥還有深愛的對象的相遇都會讓主角成長，並戰勝內心的恐懼。

本次推出的EMO版則是包含教學區域以外，可以在森林、遺跡、草原、鍛造場等地方移動，並挑戰四個不同類型的OSS，遊戲地圖每次都會自動產生，即使重複挑戰也會有不同的遊戲感受；主角的戰鬥方式以念力為主，能把在地圖中隨機配置的汽油桶或輪胎等物件利用念力進行操作，看是作為投擲用武器還是盾來防禦。戰鬥模式分成把敵人的攻擊給彈飛的「BELIEF」、使用物品給予大量傷害的「KNOWLEDGE」，與接近敵人進行攻擊的「FEELINGS」三種，玩家可以在四種難易度中選擇適合的難度進行挑戰，無論是動作遊戲新手或老鳥都能夠選擇適合自己的模式來玩。

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遊戲中每個故事段落都會出現讓玩家進行選擇的狀況，例如詢問對玩家來說人生最想要追求的是什麼？可以從美麗、自由、金錢等等多達20幾種選擇中選出兩個，選項會保存在「Memory」當中，這將成為玩家的能力運用到戰鬥上，隨著遊戲進行還會出現能幫助戰鬥的寵物，如何運用回憶加強自己的能力在本作中相當重要。有興趣的玩家可以在正式版推出之前先透過DEMO版來了解《Waking》的魅力之處吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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