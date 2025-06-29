那些年我們玩過的遊戲，機迷回憶遊戲攻略本，細數港台日舊GAME書｜若果大家有留意這個專欄，也許留意筆者對舊遊戲較為鍾情，喜歡緬懷童年回憶。正值灣仔會展舉行書展，我突然想起GAME書遊戲雜誌這個話題，大家以前習慣看哪些GAME書呢？日本、美國、兩岸，還是本港土炮周刊呢？今次我先跟大家分享一下，80、90年代的遊戲雜誌，看看當時GAME書內容如何吧！



當《FC MAGAZINE》遇上《FAMICOM通信》

對於資深玩家來說，相信大家有玩過80年代的紅白機遊戲，當時大部分遊戲難度較高（很少遊戲有難易度設定），加上未有互聯網，玩家普遍透過閱讀遊戲雜誌了解資訊，當中以日本《FAMICOM COMPUTER MAGAZINE》最受歡迎。就以1988年5月6日出版的一期，當時封面主打是《SUPER MARIO BROS.3》、《足球小將》資料攻略、《雙截龍》完全攻略、《DRAGON QUEST III》攻略法，以及四頁關於《聖鬥士星矢2》的新聞，也就是星矢闖入12宮的《黃金傳說完結編》。

《FAMICOM COMPUTER MAGAZINE》由日本德間書店子公司出版，早在1985年出版，除了搜羅大量遊戲新作情報、收錄遊戲攻略外，亦加入「四格漫畫」、秘技專欄，而讀者可向出版商撰稿提供秘技及心得，例如哪個版圖可刷錢、1UP等。如我之前所講，很多紅白機遊戲難度較高，因此「大量金錢」、「無限1UP隻數」之類秘技頗為吃香，隨著秘技數量愈來愈多，出版商另行出版《大技林》，也就是將一堆秘技收錄起來，成為秘技專書。《FAMICOM COMPUTER MAGAZINE》在紅白機、超任期相當活躍，直到1998年（PS/SS/N64）休刊。

另一老牌日本雜誌《FAMI通》，相信大家都認識了！《FAMI通》早在1986年出版，由角川書店發行，前身為1986年6月創刊的《FAMICOM通信》，1995年改名為《FAMI通》，至今依然活躍。看看創刊號封面，當時主打遊戲是《SUPER MARIO BROS.2》，還有《DRAGON QUEST》、《影之傳說》、《魔界村》之類膾炙人口的遊戲。再看看創刊號的目錄，內容包括《GRADIUS》取得全裝備的指令、《魔界村》第一至四關必勝法，《謎之村雨城》全地圖大公開，《影之傳說》秘密指令等。

說起《FAMI通》，相信大家最深刻的是「四人GAME評」，由四位編輯撰寫簡單GAME評及給予評分，藉此計算總分（滿分為40），若果某遊戲有36分以上，可列入「白金殿堂」。由於《FAMI通》在日本保持較高銷量，若果遊戲列入「白金殿堂」，對廠商來說是極佳的「宣傳」，甚至過往出現一種情況，就是某款日版遊戲首日推出，其包裝會貼有「白金殿堂」貼紙，廠商藉《FAMI通》評分作為質素保證。

不過每個玩家對遊戲的看法不同，《FAMI通》評為40分的遊戲，不代表在玩家眼中是完美、必玩之作。2000年2月，當時尚未合併的SQUARESOFT，推出PS1《VAGRANT STORY》，其實此作水準上乘，《FFT》製作人松野泰己開發，更獲《FAMI通》評為40分，但有部分玩家認為此作不是完美遊戲，海外傳媒《EDGE》評為7分（滿分為10），甚至有玩家質疑《FAMI通》評分標準，背後有否涉及其他商業因素。我個人認為，每個玩家的標準的確不同，若你不喜歡玩ARPG，《VAGRANT STORY》如何出色都不會合你口味，GAME評向來只是參考指標。

80年代台灣攻略本

以上提到的是日本雜誌（周刊或雙周刊），而台灣華鍵出版社在80年代，出版一系列爆機攻略本。這些攻略本有很多圖片、地圖、解說，大部分都會提到爆機（包括公開爆機結局），反觀日本遊戲雜誌受到廠商限制，通常不會提到最後首腦及結局（以免劇透）。就以1985年出版的《超級瑪莉完全攻略》，當時售價120新台幣，全書約150頁，除了介紹《SUPER MARIO BROS.》八個世界的攻略法，更公開一個奇怪秘技：就是《SUPER MARIO BROS.》顯示標題畫面時，玩家要將紅白機的盒帶取走（不關機），再插入另一盒任天堂紅白機遊戲《網球》，玩一會網球後，又取走《網球》轉為插入《SUPER MARIO BROS.》，按著A鍵及START鍵就會進入「9-1」，即第九關。我童年時試過這秘技，的確是真的，但所謂「9-1」關其實是BUG關來的，顏色會變得沉色，而且紅白機在開機期間，我要拔走、插入盒帶，大家都想到很容易會壞機吧！

香港土炮書《超任一族》

香港出版的早期GAME書，相信是90年代的《超任一族》，顧名思義，《超任一族》當然以超任遊戲為主，當時香港及台灣掀起「DOCTOR」熱潮，盜版遊戲猖獗，間接令超任遊戲機非常熱賣。以1993年出版的《超任一族》第15期為例，當時封面提到「93年尾遊戲完全一覽」、「名作RPG大檢閱」，還有「超級特殊IC2開發成功」，甚麼是超級特殊IC2呢？

內文方面，《超任一族》有較多遊戲介紹，類似《FAMI通》的四人GAME評，甚至出現漫畫（未能證實是否轉載日本雜誌），圖文並茂，較特別的是，《超任一族》有不少關於「DOCTOR」廣告，書末也有金手指密碼。