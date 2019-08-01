數碼暴龍手遊新作《數碼寶貝ReArise》開放事前登錄

萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣布，正式於 App Store / Google Play 舉辦《數碼寶貝》（港譯: 《數碼暴龍》）系列最新手機遊戲《數碼寶貝ReArise》事前登錄活動。本遊戲預定於 2019 年發行。

《數碼寶貝》系列最新作！

智慧型手機遊戲《數碼寶貝ReArise》為 1997 年發售的攜帶型養成遊戲《數碼寶貝》系列最新作。玩家將化身為養育數碼寶貝的訓獸師，與夥伴數碼寶貝加深友情，經過各種交流與戰鬥，一路成長茁壯，最後透過進化得到更為強大的力量。

5 對 5 即時戰鬥系統！可組隊挑戰強大的敵人！

戰鬥採用最多５對５的隊伍對戰，並內建全自動戰鬥系統，不擅長的玩家也能輕鬆遊玩。集結夥伴數碼寶貝們的力量，一同面對強大的敵人吧。在衝突戰中，還能與其他訓獸師聯手挑戰一個人無法打倒的敵人。遊戲正式發行後，預計新增能與其他訓獸師養育的數碼寶貝對戰的「戰鬥公園」。

以近未來為舞台的全新原創故事！

本遊戲為全新原創劇情，主角將與出現在自己的智慧型手機裡的「刺蝟獸」一同對抗神祕勢力「螺旋種」。此外，以負責飾演「刺蝟獸」的種田梨沙小姐為首，收錄豪華配音員陣容所帶來的角色語音。

事前登錄活動正式開始！

《數碼寶貝ReArise》正式於 App Store、Google Play 舉辦事前登錄活動。事前登錄件數突破 500,000 件時，除了日本地區以外，將贈送所有玩家可養育出南瓜獸的數碼蛋；南瓜獸的究極體還會比日本版早一步搶先在國際版登場。詳情請至官方網站確認。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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