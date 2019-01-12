【東京】台場景點唔只獨角獸！探《數碼暴龍》聖地——富士電視台

日本東京的台場是一座以填海造陸方式打造的巨大人工島，位於東京都的東南方，範圍包括港區台場、品川區東八潮、江東區青海與有明；台場現在是相當知名的觀光地，東京台場好逛又好買，景色優美、閃耀海景賞不完，玩上一整天沒問題；本期小編幫大家整理了東京台場懶人包，告訴大家怎麼輕鬆玩遍台場！

日本東京的台場是一座以填海造陸方式打造的巨大人工島（Gettyimages／視覺中國）

交通

想要到台場可以選擇搭乘電車，先搭到新橋或豐洲車站，再轉搭「百合海鷗線」到台場。或是到大崎或新木場車站搭乘東京臨海高速鐵道「臨海線」。

百合海鷗線

百合海鷗線共16個站，台場的熱門景點幾乎都有經過（百合海鷗號官方網站）

上圖百合海鷗線共16個站，台場的熱門景點幾乎都有經過，想要把台場好好完遍選擇百合海鷗線是最方便的交通工具，建議如果會搭乘百合海鷗線長達4次以上，就可以買一日券會划算很多唷！

▶單程票價最便宜190円、最貴380円

百合海鷗線一日券

票價：大人820円，兒童410円 使用範圍：百合海鷗線全線（新橋～豐洲車站） 使用時間：該使用日當天 售票地點：百合海鷗線的各站自動售票機

搭乘臨海線

臨海線共8站，與JR埼京線共連（臨海線官方網站）

上圖臨海線共8站，與JR埼京線共連，不用下車也可以直接抵達台場，雖然跟百合海鷗線一樣購買一日券比較划算，但站數比較少，可以評估入住的飯店距離，再評估是否購買一日券唷！

▶單程票價最便宜210円、最貴390円，一日券則為700円。

臨海線一日券

票價：大人700円，兒童350円 使用範圍：臨海線全線（大崎～新木場車站） 使用時間：該使用日當天 售票地點：臨海線的各站自動售票機

東京Bay Shuttle

想要省交通費的朋友可以選擇搭乘免費巴士「東京Bay Shuttle」（日の丸官方網站）

在台場內想要省交通費的朋友可以選擇搭乘免費巴士「東京Bay Shuttle」，這個免費巴士是由當地企業所贊助，每天於上午11:30至晚間19:30之間行駛、約20分鐘一班的巡迴巴士，總共有7站。

▶行駛時間：11:30～19:30（約20分鐘一班）

景點

台場Palette Town大摩天輪

到日本想去遊樂園玩嗎？就算不到遊樂園，在台場也可以搭摩天輪唷！台場Palette Town大摩天輪直徑100m、高115m，乘坐時間約16分鐘，可以用超高角度和360度無死角俯瞰整座城市的形狀，也是夜晚最浪漫的場所之一，幸運的話還可以搭乘到全透明的透明包廂，hen～刺激又浪漫！

參觀費用：1人920円 營業時間：平日10:00～22:00（最後搭乘時間），週五、週六、國定假日前一天延長至23:00 地址：東京都江東区青海1ｰ3ｰ15 パレットタウン 交通：百合海鷗線青海車站徒步約2分鐘／臨海線東京テレポート車站徒步約5分鐘

富士電視台

富士電視台是台場相當重要的景點，對於常看日本綜藝節目或日劇的人來說更是熟悉的地方，25樓是球體展望台，可以從這裡俯視整個台場地區，5樓還有許多展覽區，7樓還有電視台的商品部與主題餐廳，有機會在這裡買到富士電視台所播放的日劇、動畫或綜藝節目的相關商品，絕對是富士節目的動漫、戲劇迷一定要來的台場景點！

+ 6 + 5 + 4

營業時間：10:00～18:00（最終入場時間為17:30） 休館日：週一 入場費：大人（高中生以上）550円、國中小學生300円 地址：東京都港区台場2-4-8 交通：百合海鷗線台場車站徒步約3分鐘／臨海線東京テレポート車站徒步約5分鐘

台場海濱公園

想要悠閒的度過慵懶的午後時光，就來台場海濱公園，這裡有海天一色的景致，環繞著幽靜的小海灣，不僅能到沙灘上玩耍，還可以挑戰帆板運動，更可以道彩虹大橋來遠眺對岸的街道，夕陽西下時的美麗景色更是讓人陶醉，大家到台場的時候不要只顧著血拼，一定要來這裡看看！

+ 4 + 3 + 2

地址：東京都港区台場一丁目 交通：百合海鷗線お台場海浜公園車站徒步約5分鐘／臨海線東京テレポート車站徒步約7分鐘

電訊中心展望室

在台場除了富士電視台可以遠眺美景外，電訊中心的21樓展望台也很適合欣賞夜景，這裡更是日本夜景遺產排行中入選為首都圈設施型夜景遺產之一，也是比較少人知道的景點，因此想要好好浪漫享受夜景氛圍的朋友，絕對要來台場電訊中心展望室！

+ 3 + 2

參觀費用：大人500円、小孩300円 營業時間：平日15:00～21:00，週六、週日、假日11:00～21:00，最終入館時間20:30 *週一休館 地址：東京都江東区青海2-5-10テレコムセンター東棟20F 交通：百合海鷗線テレコムセンター車站徒步約1分鐘

晴海客船航廈展望台

雖然高度只有6樓，但台場的港灣風情與旖旎夜景，卻能在晴海客船航廈（ターミナル）展望台獲得雙重的滿足！踩著觀景甲板，欣賞水面襯映的燈火倒影，可說是浪漫破表！最棒的是，這裡可以免費使用。不過交通稍嫌不便，得要轉乘公車才能抵達，所以旅人們就自行斟酌啦！

+ 6 + 5 + 4

參觀費用：免費 營業時間：四季開放時間不同，請於官網確認 地址：東京都中央区晴海5-7-1 交通：「勝どき駅前」搭乘「都05系統」公車至「晴海埠頭」大約15分鐘

美食

Eggs 'n Things台場店

Eggs 'n Things是1974年在夏威夷誕生的鬆餅品牌，到台場開店後人氣紅不讓，Eggs 'n Things的鮮奶油系列鬆餅特別高人氣，宛如一座高塔般的鮮奶油，超美的樣子讓人忍不住瘋狂拍照打卡，吃起來清爽不膩，與鬆餅搭配得宜，吃過的人都讚不絕口！

+ 10 + 9 + 8

營業時間：9:00〜23:00 公休日：不定休 地址：東京都港區台場1丁目7-1 AQUA CITY台場 3F 交通方式：百合海鷗線「台場站」步行1分鐘

台場章魚燒博物館

喜歡吃章魚燒的朋友們照過來！照過來！台場章魚燒博物館一次集結「天王寺阿倍野章魚燒」、「元祖章魚燒 會津屋」與美食網站獲得高評價的「章魚燒十八番」等5間大阪人氣章魚燒店，現場就像日本祭典會場，坐在窗邊還可以欣賞台場的景色，吃章魚燒也可以超級享受，超級推薦一定要來！

+ 4 + 3 + 2

營業時間：11:00〜21:00 公休日：不定休(依DECKS東京Beach公告為準) 地址：東京都港區台場1丁目6-1 DECKS東京Beach 交通：百合海鷗線「台場海浜公園站」步行3分鐘/臨海線「東京電訊站」步行5分鐘

日本橋天丼金子半之助 DiverCity東京店

日本橋天丼 金子半之助 DiverCity東京店位於台場美食街，老闆承襲祖父的食譜祖父的食譜製作了天婦羅蓋飯，這家餐廳總是高朋滿座，如果不提早的話很難有位子，但份量滿滿的天婦羅蓋飯選用築地採購的新鮮食材，光看就讓人垂涎三尺，是到台場沒來吃會後悔的天王級美食！

營業時間：10:00〜22:00 公休日：不定休(依DiverCity東京店公告為準) 地址：東京都江東區青海1-1-10 DiverCity東京店 交通：臨海線「東京電訊站」步行5分鐘/百合海鷗線「台場站」步行7分鐘

東京台場近年相當受到外國觀光客喜愛，緊鄰海邊的區域適合全家大小在此暢遊一整天，各式各樣的娛樂設施也相當值得期待，希望上面所提供的懶人包能對大家規畫台場行程有所幫助，別忘了提早訂機票！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【東京台場超強懶人包】新手必讀！台場交通、景點、美食情報！】