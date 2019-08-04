《龍珠》悟空聲優野澤雅子　打氣聲帶贈重病粉絲　引發超洋蔥奇蹟

為《龍珠》悟空一家配音的野澤雅子女士，7月28日在電視節目ボクらの時代分享了一件有洋蔥的真實個案，令她更相信動畫的力量。

事沿《龍珠》3位代表性配音員：野澤雅子（悟空）、田中真弓（無閑）、山寺宏一（天津飯／破壞神）一同上電視，節目中野澤女士講出了一段往事，她曾經收到一位慈父的來信：「我兒子在2月開始就重病不起，他很喜歡《龍珠》，可以請你為他簽張簽名板嗎？」野澤雅子當然樂意照辦，並馬上安排錄音帶，以悟空聲線錄了一句打氣說話：

喂！我係悟空呀！XX（病人名字），你一定要嚟呀！我喺戲院等你㗎！約好你啦！ 悟空／野澤雅子

悟空聲優野澤雅子的錄音帶，有如元氣玉一樣，帶來生命奇蹟。（圖片：DBZ Dokkan Battle 官網）

左起是：田中真弓、野澤雅子、山寺宏一三人一同參加富士電視節目《ボクらの時代》錄影。（圖片來源：FujiTV TWITTER）

與「悟空」一起出鏡田中真弓其實就是無閑、而山寺宏一在龍珠先後配過天津飯及破壞神。（圖片來源：東映動畫）

最後在8月《龍珠超 布洛尼》上映後，野澤雅子女士收到爸爸的感謝回信：「我兒子看到奇蹟了，很感謝你。」原來病兒聽到悟空的聲帶後，有了生存意志，成功欣賞了一直期待的《龍珠》電影，但很可惜，最後兒子在之後一天過世了。

而信內更附有主治醫生的留言，醫生跟爸爸都認同：「動畫之力是甚麼？現在我們明白了。」

野澤雅子後來收到「爸爸」回信，表示兒子身上有奇蹟出現。（節目截圖）

（以下影片為網民翻拍自相關節目，畫質是比較差的，旨在聽一聽悟空聲優野澤雅子的打氣聲。）

龍珠世界中的角色有神龍相助，常常死而復生，今次龍珠的力量竟然引發了真正的救生意志，雖然效果「短暫」，但令我相信世上有奇蹟的。（圖片：東映動畫）

筆者一邊睇片一邊哭得像比達一樣……最近京阿尼慘劇，動漫同好無不傷心難過，但我們仍然要相信動畫的力量。