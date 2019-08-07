【Rockman X DiVE】手遊8月推國際版測試　洛克人X電腦世界作舞台

日本Capcom（卡普空）預定於2019年在iOS／Android等手機平台推出的《洛克人X》系列最新動作RPG新作《Rockman X Dive》，正式宣布將於8月底推出國際版測試活動，讓玩家們可以來搶鮮體驗這款人氣動作遊戲在手機上的全新魅力！

《洛克人X》系列最新動作 RPG 新作《Rockman X Dive》，正式宣布將於 8 月底推出國際版測試活動。（《Rockman X Dive》官網）

官方表示，在本次的國際版封測方面，將會先開放Android用戶申起體驗，申請報名時間自即日起至8月22日12:00（GMT+8 台灣時間），預定將招募30,000名玩家參與體驗（參加方式將以抽選方式進行，玩家們可於申請完之後，於台灣時間8月23日12:00以後於申請頁面進行查詢看是否獲得參加資格），至於測試時間則將於2019年8月底開幕，測試時間與APP開放下載等資訊都將於日後於官方網站與官方粉絲團另行公告。

同時，即日起至8月18日將在《Rockman X Dive》官方粉絲團上舉辦「深層記憶大募集」活動，只要在活動貼文上PO上珍貴的「洛克人系列周邊」收藏品照片並且取得5個讚，就能獲得測試資格。

附帶一提，在本作中，將會以收錄《洛克人X》系列遊戲資料的電腦世界「Deep Log 深層紀錄檔」做為舞台，描述由於深層紀錄檔因不明原因發生城市異常，使得系列中關卡、非正規品與角色資料錯誤而交錯混雜在一起；玩家們將前往這個電腦虛擬空間中，共同合力打倒非正規資料，來修復遊戲資料，讓深層紀錄檔世界回復原有的正常！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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