藝術家改造《洛克人》系列角色 《Dark Soul》化傑洛令童年崩壞

藝術創作者時常會為了增進自身的技術而挑戰各式各樣的主題，其中遊戲也時常是他們嘗試的目標之一，這類創作多數都會讓玩家所熟知的角色變得更加帥氣，但有時候也會出現一些評價較為兩極化的成果，底下這副作品便是一個例子。

上方為概念藝術家 Marco Plouffe 所打造的作品，他將玩家所熟知的「洛克人」帶入經典科幻恐怖電影《異形》系列的風格進行改造，製作出了一個極為駭人的異星洛克人。而這並不是他唯一一個《洛克人》系列的改造創作，知名角色「布魯斯」便是其近期的新作品。

上方便是以知名動作遊戲《戰神》系列作為主要風格，並以布魯斯作為主體來進行改造所得到的結果，雖然全身都充滿肌肉感，但頭盔、盾牌以及右手上的火砲等特徵讓最終成品還是保有布魯斯的特色，整體看來算是個相當成功的改造作品。而既然洛克人跟布魯斯都動過刀了，玩家所熟知的「傑洛」自然也逃不過他的魔掌（？）。

《黑暗靈魂（Dark Soul）》化的傑洛是 Marco Plouffe 的第一個《洛克人》系列改造角色創作，就整體來說確實是達到不錯的結合表現，但恐怕也算是童年毀壞創作的一種？各位若對於他的創作風格有興趣，也可前往其個人的 Artstation 查看更多相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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