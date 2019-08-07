OpenRA重現《紅色警戒 2》計劃加入新單位！自由選擇遊戲陣營

喜愛即時戰略遊戲的玩家想必都知道OpenRA吧？知名遊戲工作室Westwood Studios在過去曾推出不少高評價的即時戰略作品，雖然他們在2003年被EA關閉，但還是有一群死忠玩家透過一些手段來嘗試延續該開發團隊旗下的經典作品，而開放式遊戲引擎OpenRA便是其中一項。

OpenRA在2010年正式推出後，便成功的重現了《沙丘魔堡2000》、《終極動員令》與《終極動員令：紅色警戒》三款經典作品讓玩家免費遊玩。它不但解決了遊戲與電腦系統不相容的問題，也讓遊戲整體支援高解析度的寬螢幕，而玩家也能持續的為遊戲加入新設計、新單位和改良後的UI介面等等，同時也能持續調整遊戲的單位戰力平衡，藉此讓線上多人對戰的環境變得更為健康和多變。

不過即便已讓《沙丘魔堡2000》、《終極動員令》以及《終極動員令：紅色警戒》三款佳作完整重現，死忠玩家並未就此停下腳步，持續的挑戰透過OpenRA重現其他Westwood Studios旗下的經典即時戰略作品，而近期最受關注的便是OpenRA計劃《Romanov's Vengeance》。

自由選擇遊戲陣營！即睇《Romanov's Vengeance》遊戲畫面▼▼▼

+ 3 + 2

以下是《Romanov's Vengeance》的Alpha測試測試影片，而該項OpenRA計劃所嘗試重現的便是《紅色警戒 2》。根據計劃發起人所透露的資訊來看，該項OpenRA模組將會嘗試收錄《紅色警戒 2》以及資料片《紅色警戒 2：尤里的復仇》，除了確保支援當前的電腦作業系統和高解析度螢幕以及改良遊戲的基本內容外，他們也計劃加入新單位讓遊戲變得更具深度也變的更加有趣。

計劃發起團隊表示雖然模組本身將涵蓋《紅色警戒 2：尤里的復仇》的內容，但他們並不打算開放「尤里」作為可選擇的多人對戰陣營選項，但強調會為該模組打造原創的戰役模式內容，讓玩家自由選擇任何遊戲陣營來體驗。《Romanov's Vengeance》目前還處於初期開發開發階段，雖然還未有明確的完工日期，但有興趣的玩家也可關注他們的YouTube頻道來追蹤開發進度。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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