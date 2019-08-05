秘密結社題材遊戲《秘密政府》現世　取材自18世紀歐洲

獨立遊戲發行商 1C Entertainment近日宣布由俄羅斯的遊戲開發商GameTrek所開發，以歷史上出現的秘密結社為題材的模擬遊戲《秘密政府》（Secret Government）將在 PC（Steam）推出，並預計在 2019 年 10 月開放早期登入。

《秘密政府》是以 18 世紀的歐洲為舞台，玩家要經營在暗地裏面活躍的秘密結社，擴大結社的勢力。為此必須要培養組織的特務並送往各個國家的重要機構裡面臥底，並設法支配政府高層，煽動革命的發生等等；以諸多歷史大事件為例子，如法國大革命、美國獨立戰爭等等，從歷史的背後掌握整個世界。

玩家所培養的特務各自有不同的能力與擅長區域，要了解他們的能力並安排到適當的國家去，還要設法排除掉其他敵對的勢力，雖然是模擬經營遊戲，其纖細緊密的戰略要素不可小看。只要看的比其他人還要遠就能夠統治這個世界，喜歡歷史題材的玩家可以關注本作的相關後續報導。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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