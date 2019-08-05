跨媒體企劃《神田川 JET GIRLS》10月推出　少女水上對決展開

打造出《閃亂神樂》、《女武神驅動》等知名遊戲製作人高木謙一郎所帶來的全新跨媒體企劃《神田川 JET GIRLS》（カンダガワジェットガールズ）在今（1）日的「パイの日生放送」上正式公開本企劃的全貌，結合水上摩托車與射擊的全新水上競技「水上噴射」，由一群熱愛這項運動的少女們帶來的青春熱血物語即將展開。

作為本企劃第一彈登場的就是 2019 年 10 月要播出的同名動畫，動畫監督由《魔乳秘劍帖》、《女武神驅動》動畫版的監督金子拓擔任，人物設定是由《翠星上的加爾岡緹亞》的角色原案鳴子ハナハル擔當，系列構成由《女王之刃》的雜破業負責，動畫製作由推出《一騎當千》、《惡魔高校 DxD》等知名動畫的 TNK 製作。

( 《神田川 JET GIRLS》)

故事描述在這個世界上流行著操縱著水上摩托車的「騎手」與使用水槍進行射擊的「射手」兩人為一組進行比賽的「水上噴射」。母親被譽為「傳說中的騎手」，自己對「水上噴射」抱持著夢想的主角波黃凜，離開故鄉後來到東京．淺草，並遇到了冷酷的美少女蒼井美紗（蒼井ミサ），兩人組成了搭檔在進行比賽的同時彼此之間的羈絆也越來越深刻。

主要角色介紹



區立淺草女子高校 隊名：神田川 JET GIRLS（神田川ジェットガールズ）

由「騎手」波黃凜（CV：篠原侑）與「射手」蒼井美紗（CV：小原莉子）組成的隊伍。

私立武藏野女學館 隊名：DRESS（ドレス）

由「騎手」紫集院輝夜（CV：田所あずさ）與「射手」滿腹黑丸（CV：洲崎綾）組成的隊伍。

CS PRODUCTION 學園 隊名：HELLS KITCHEN（ヘルズ．キッチン）

由「騎手」潘茲（CV：大久保瑠美）與「射手」潘蒂（CV：大空直美）組成的隊伍。

加州海岸高校日本支部 隊名：雲海 SURFERS

由「騎手」珍妮佛（CV：Lynn）與「射手」愛米莉（CV：ファイルーズ あい）組成的隊伍。

新宿區立高田馬場女學院 隊名：MKHU

由「騎手」白石真夏（CV：安濟知佳）與「射手」緑川柚子（CV：前田佳織里）組成的隊伍。

聖橋大學附屬高校 隊名：水龍會

由「騎手」環楓花（CV：朝井彩加）與「射手」翠田祈里（CV：內田彩）組成的隊伍。

同名遊戲預計於 PS4 平台上推出，目前還在開發中所以推出時間未明，而遊戲當中會有來自其他作品的隱藏角色出現喔。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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