《無人深空》推出免費大型更新　連線人數上限將由4人擴展至32人

《無人深空（暫譯：No Man's Sky）》雖然在 2016 正式上市後因各類設計問題和缺乏內容而被評為當時的詐欺作品，不過獨立遊戲開發團隊 Hello Games 並未因此而放棄該款作品，後續也持續的為遊戲帶來各式各樣的免費更新擴充遊戲內容和玩法，成功的讓遊戲的整體評價獲得了大量好評，翻身成了不少玩家最為喜愛的作品。

該款作品在開發團隊的努力下，已經不管是路地、海底還是太空都有大量的遊玩內容可體驗，但 Hello Games 的也新並未就此停下，近期他們便是出了新的《無人深空》宣傳影片，預告他們耗時一年所打造的免費大型更新「Beyond」即將登場。

該項大型更新帶來了不少震撼級的更新，其中最受玩家關注的便是原先的 4 人合作連線玩法將擴增至 32 人一同遊玩的規模，而玩家也可馴養各個星球上的生物作為坐騎，提高探索異星環境的效率，甚至還能採收牠們身上的乳汁來賺取額外收入。

而建築相關的功能也獲得了不少更新，除了加入了更多的配件外也導入了電力系統，除了單純的外觀建築外，也可開始打造各式各樣的自動化設施，像是建構自動化踩集資原的據點，或是會自動運用資源建構各類物件和配件的自動化工場等等。「Beyond」預計會在 8 月 15 號正式推出，有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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