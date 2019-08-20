絆愛 虛擬偶像「一人飾四角」惹內地網民不滿　頻道訂閱人數急跌

【人工智能角色．Vtuber．A.I.Channel】虛擬 YouTuber（後稱 Vtuber）人工智能絆愛的多角化發展，引起了諸多粉絲的不滿，此一事件在近三個月來越演越烈，終於導致了日前 Biliblli 絆愛頻道的大規模掉粉事件。日前 Activ8 官方的一紙聲明非但沒有讓狀況緩解，更加劇了粉絲們的抵抗行為。

在去年底絆愛舉辦演唱會一事相信應該震驚了平時沒有關注 Vtuber 界的許多人，而之後也順利邀請到知名音樂製作人幫絆愛創作單曲，並且在許多串流音樂平台上架，可說是幫 Vtuber 開了先例，發展確實也相當漂亮。今年五月由官方頻道 A.I.Channel 所推出的四個絆愛企劃造成一時討論，在這支影片中的四個絆愛有的正在編輯影片、有的在實況遊戲、有的則是無所事事...(?)，但不管怎樣這個時候的四個分身都還是同個聲音。

隨後將此事件推到高峰的是「說中文的絆愛」的出現，以及在中國舉辦的生日活動絆愛本人並沒有到場，而是找了中文絆愛出席。接著七月起粉絲開始認知到絆愛的本尊在頻道上活動的頻率急速下降，還有諸多二號絆愛、三號絆愛想藉由與本尊絆愛類似的表現（如講話方式與誇張的顏藝）來降低此疑慮的表演跡象。粉絲的不滿在 8 月 13 日時以退訂 Biliblli 絆愛頻道做為表示，官方在今日於微博所發表的中、日文聲明則指出「本尊絆愛未來將會以音樂活動為主要重心」，而實況和主頻道將以二號、三號絆愛（新聲優絆愛）為主來經營，但此聲明在日本官方推特及官網至今尚未看到。

不得不說的是，從人工智能絆愛亮相開始，帶給大家許多歡樂時光的都是這個本尊絆愛。如果未來官方的營運方針是要將本尊定位在音樂活動，那是不是就再也沒機會玩遊戲和錄聊天影片了呢？更尤甚者，應該思考的是造成 Vtuber 魅力的究竟是模組本身，或是中之人所賦予它的性格表現，以及這些因素在粉絲們心中的比重有多少。無論如何，編輯都希望絆愛做為一個具有指標性的 Vtuber，能夠好好的繼續 Vtuber 生涯。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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