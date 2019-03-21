最弱對最難 A.I.絆愛挑戰【隻狼Sekiro】　瘋狂慘死悲嗚好可憐

遊戲動漫
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身為Virtual YouTuber（VTuber）開國元老的Kizuna AI（キズナアイ/AI Chan/絆愛/愛醬），其遊戲技術大家都知，應該是眾多VTuber之中最差的一位。不過今次她卻要挑戰極惡難度的遊戲【隻狼Sekiro】，以下看看她如何慘死：

【Vtuber A.I.絆愛挑戰 隻狼Sekiro】影片分為上下半，前大半AI玩的是體驗版，一開始她就立即跳崖（汗），之後還對上勁難搞的武僧，死了多次直接放棄掉。接著面對盔甲武士，初頭一尾防禦的AI被狠狠多次殺死，還被嘍囉補尾刀。死了很多次後最終不知是否撞彩，才Parry了攻擊反殺。之後AI對上巨人，完全無招架之力的情況下又瘋狂慘死更被「掉落街」，最終亦放棄挑戰。

AI Chan 今集繼續良好表現，悲嗚不斷（喂）

可能是得到員工提點，AI找到了通往破戒僧的秘道，不過結果如何大家都估到， AI死到絕望出鏡頭。之後AI也玩了一部份的正式版，一出門口就被另一武僧虐殺…….一個敵人都沒打死就完了。有「危」字的攻擊是不能防禦，看來AI死了幾十次都沒有發現到……(淚目) 而且她亦完全沒有用過義手忍具(汗)，只懂得擋及斬，實在是可愛又可憐。

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