星球大戰StarWars Barbie 40年來首度聯乘．黑武士芭比勁似葉劉？

【Barbie x Star Wars】數十年來《星球大戰》玩具都是由Kenner以及孩之寶生產，公主、前傳女王過去推出不少著衫公仔，其實都不是Mattle的Barbie公仔。不過今次兩大公司終於真正合作，推出3款真真正正的星戰芭比「Barbie Star Wars Collector Dolls」。

3隻「星戰芭比」並不單純由Barbie扮演公主、Rey等星戰女英雄就算，除了最具代表性的春麗頭莉亞公主Princess Leia，其他兩款竟然是將垃圾桶型機械人R2-D2擬人化，相當別出心裁；但是將反派Darth Vader黑武士的戰衣改為裙子，成個設計就相當怪異，令人有噴飯吐血的感覺。

黑武士 x 葉劉 Barbie，是否有很大想像空間呢？（網民設計圖片）

將Leia公主最出名的太空裝做得更寬袍大袖，不過這芭比本身並不太像已故的公主演員Carrie Fisher。

這套太空裝有段故，原來當年魯卡斯要求Carrie Fisher真空上陣，表示太空人不穿內衣，不想白色蕾絲服裝上有內衣褲痕。（星球大戰IV 新的希望劇照）

個人最喜歡這R2-D2，將機械人化身為Barbie一般估計都會選人型的C-3PO，想不到竟然是將水桶仔R2變成韓妹feel的女孩子。

頗欣賞R2-D2 Barbie的前衛化妝，有點像2016年Sammi演唱會兩個經典look。（Sammi IG圖片）

這款黑武士將Darth Vader的黑色保護裝變成女性版，本來可以做得很「空山基」好Cyber，但Mattle卻將她做得人不像人鬼不像鬼。（Mattle圖片）

一把黑色掃巴頭和黑超，令我想起葉劉淑儀硬推廿三條時的黑超look。（網上圖片／Mattle圖片）