香港 時代 龍珠展 呀脆出體感龜波 QR Dragonball召神龍【有片】

香港 龍珠展 Dragonball World Adventures，已在銅鑼灣時代廣場舉行，宅民跟呀脆帶大家去找悟空、比達、布洛尼、菲利拍照打卡，尋找七粒龍珠，用QR二維碼向神龍許願。

至好玩！互動龜波氣功拍照機！齊齊掌心射激光．光照香港！

筆者在日本的龍珠科學展也玩過「體感出龜波氣功」玩意，那一台就非常巨型，香港這部雖然小一點，不過可以幫你跟悟空比達合照！先選相框，再對著畫面做出雙手連結、出龜波的動作，此時你手心就會出現一道高能量激光！拍完照，你可用手機影屏幕上的QR，就可以下載相片晒上ig。（位置在地面「天下一武道大會」展區內）

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經典決戰雕像

龍珠經典大戰數唔晒，場入面就揀了兩大對戰做成巨型情景，分別有超藍格古達 vs 布洛尼、超西悟空 vs 菲利等。另外還有經典的少年悟空、龜仙人、莊子龜屋場景，後面還有筋斗雲給小朋友騎上去拍照呢。

超級撒亞人悟空與菲利在娜美星大戰，這場決戰個人覺得是《龍珠Z》第一經典。（鍾世傑 攝）

還有最新電影《龍珠超 布洛尼》的決戰場景呀！超藍悟比達打到時代廣場的地磚也爆炸了。（鍾世傑 攝）

未拜龜仙人門下的藍衫少年悟空，後面是軍裝莊子，兩款角色在Pop Up Store都有限量版SHF公仔發售，而後面的筋斗雲就比想像中細，可能只限小朋友坐，呀脆咁fit身型都怕坐爆。（鍾世傑 攝）

朱古力魔人布歐 2米高雕像

鐘樓旁邊會見到2米高肥布歐，粉紅色的魔人好cute，又在吃朱古力，難怪呀脆猛影Selfie。

呀脆扮肥布歐食朱古力。（林勇攝）

龍珠模型情景 重視《龍珠》作品多場大戰

由《龍珠》、《龍珠Z》以至最近期的《龍珠超：布洛尼》，展區內以SHF人型和模型製成情景，將電視、電影中連場大戰重現眼前任你拍照。

時代廣場地面大堂這個天下第一武林大會外型的冷氣房，入面究竟有甚麼龍珠展品？（鍾世傑 攝）

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時代廣場尋找7個龍珠QR 召喚13米高神龍許願

在地面打卡影相都有排玩，拍完坐扶手梯上2F大堂，你會見到上空有條13米高的巨型神龍實物像！那如何可以向神龍許願？

「神龍，我想要多三個願望……」（答：咁你要搵娜美星神龍）（鍾世傑 攝） 呀脆一路拍照，發現時代廣場各處隱藏了7個打卡位（比如有個在BF2 POP UP STORE），拍攝該處的QR自動就會引導你開始使用相應的mini web，收集齊「7粒龍珠」，再回到2F大堂，就可以排隊用iPad機，按指示拍下你手機上的條碼，寫名揀心願（有10多款預設的、不能自己寫），最後在畫面一slide，心願龍珠就會彈上大電視上！ 而龍神會不定時出現大電視上！不過就算你撞不到也不重要，其實完成步驟你又會再見到一個QR，用手機拍攝進入指定網頁，將其展示給工作人員，你就有機會獲得《龍珠》精美限定禮品，當中包括時代廣場香港站限定版龍珠閃咭。

「有條龍吒叱半個夜空、可幫你成功！」（鍾世傑 攝）

大會表示，每日不定時都會轉換禮物，增加驚喜，當中有機會得到香港站限定版龍珠閃咭。（林勇 攝）

Pop Up Store買玩具 會場限定莊子已經炒起！

龍珠是BANDAI一大搵銀神器，場內當然設有pop up store，香港限定有SHF莊子的別色版，市面已經由$450炒至$750！必買！此外，黑悟空、金菲利的升值力都好強。（每1人每1款限買2隻）

今次的 龍珠展限定品相當吸引，人潮最多時要排3小時左右。（鍾世傑 攝）

（以下會場發售之龍珠玩具未定價，數量有限 售完即止）

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Dragonball World Adventure 時代廣場香港站

日期：8月8日 - 9月1日

時間：10am-10pm (8月8日開放時間為6:30pm-10pm)

地點：香港銅鑼灣時代廣場地面露天及有蓋廣場、2樓及12樓

https://www.db-tour.com/dragonballdocks/