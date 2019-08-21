【死亡擱淺】小島秀夫現身公開實機影片　山姆爬山探索兼湊BB

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

小島秀夫在 2019 Gamescom 開幕夜直播特別節目中最後壓軸現身，並帶來將於 11 月發行的新作《死亡擱淺 Death Stranding》最新角色影片以及實機畫面。

《死亡擱淺》描述山姆·布橋斯（演員諾曼・李杜斯飾演）勇闖因死亡擱淺而面目全非的世界，他背負著未來希望的碎片，踏上旅途，一步步重新連繫這個分崩離析的世界。鬼魅般的怪物肆虐大地，人類面臨大滅絕危機，唯有山姆能夠跨越這片飽受摧殘的大陸，拯救即將消失於地表的人類。

小島現場帶來「瑪格麗特·庫利」飾演的「MAMA」角色劇情影片，由於女兒出生在另一個世界，導致「MAMA」無法從當前位置離開。另外則是由《環太平洋》導演吉勒摩·戴托羅的演出的戴德曼（Deadman）講述嬰兒在遊戲中的關鍵地位。

不過光是角色劇情影片無法滿足玩家的好奇心，本來預定於東京電玩展才要實機展示的《死亡擱淺》搶先在 Gamescom 開幕夜直播特別節目展示實機畫面，可以看到山姆小便還長出了蘑菇，以及遊戲目前揭露的爬山探索功能，但最特別的是當山姆摔落時，會影響到身上攜帶的「布橋嬰」，山姆還得想辦法安撫嬰兒情緒，小島表示透過 DS4 無線控制器的體感功能，可以達到安撫嬰兒的效果。

《死亡擱淺》將於 11 月 8 日發售於 PS4 平台，更多實機遊玩內容可望在東京電玩展公開。

致敬小島秀夫恐怖作品《P.T.》　惡搞《QT》開放免費下載
小島秀夫：Death Stranding不是潛行或射擊遊戲　官方洩劇情玩法
小島秀夫爆料：Death Stranding大致完成　深受2001太空漫遊影響
《Unreal PT》小島秀夫《P.T.》重製出來？免費體驗最強恐怖遊戲
小島秀夫恐怖名作《P.T.》重現　支援VR玩法讓玩家感受另類衝擊
小島秀夫雜誌新年賀詞　暗示《Death Stranding》2019年發售？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。