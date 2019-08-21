【死亡擱淺】小島秀夫現身公開實機影片　山姆爬山探索兼湊BB

小島秀夫在 2019 Gamescom 開幕夜直播特別節目中最後壓軸現身，並帶來將於 11 月發行的新作《死亡擱淺 Death Stranding》最新角色影片以及實機畫面。

《死亡擱淺》描述山姆·布橋斯（演員諾曼・李杜斯飾演）勇闖因死亡擱淺而面目全非的世界，他背負著未來希望的碎片，踏上旅途，一步步重新連繫這個分崩離析的世界。鬼魅般的怪物肆虐大地，人類面臨大滅絕危機，唯有山姆能夠跨越這片飽受摧殘的大陸，拯救即將消失於地表的人類。

小島現場帶來「瑪格麗特·庫利」飾演的「MAMA」角色劇情影片，由於女兒出生在另一個世界，導致「MAMA」無法從當前位置離開。另外則是由《環太平洋》導演吉勒摩·戴托羅的演出的戴德曼（Deadman）講述嬰兒在遊戲中的關鍵地位。

不過光是角色劇情影片無法滿足玩家的好奇心，本來預定於東京電玩展才要實機展示的《死亡擱淺》搶先在 Gamescom 開幕夜直播特別節目展示實機畫面，可以看到山姆小便還長出了蘑菇，以及遊戲目前揭露的爬山探索功能，但最特別的是當山姆摔落時，會影響到身上攜帶的「布橋嬰」，山姆還得想辦法安撫嬰兒情緒，小島表示透過 DS4 無線控制器的體感功能，可以達到安撫嬰兒的效果。

《死亡擱淺》將於 11 月 8 日發售於 PS4 平台，更多實機遊玩內容可望在東京電玩展公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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