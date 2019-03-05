小島秀夫爆料：Death Stranding大致完成　深受2001太空漫遊影響

日本電台節目《TRUME TIME AND TIDE》由名模兼鐵道宅女市川紗椰主持，不時都請來名人嘉賓上去聊天。今次竟請來我們的大神－小島秀夫來清談：

開發《Metal Gear》及MGS系列，離開Konami成立Kojima Studio的小島秀夫，以製作料理的方式比喻在遊戲製作上，身為新作《Death Stranding》料理長的他，由尋找食材、思考如何煮以至到盛載器具都要負責。他將遊戲分成前菜、主菜及甜品，分擔給主廚來製作。而現時已經來到順序來試味，以及試完後調整的階段。他亦表示將實際找客人來試味，而因為紐約、倫敦、東京等地的濕度不同，所以也將會在世界各地看看反應，調整及完成。接著他放棄了比喻，直接說《Death Stranding》雖然在當初計劃時比較遲起步，但並沒有大幅延遲很多，一切都在順利的進行中。換句話說，早前2019年內推出的猜測，可信度又高了一點。

小島秀夫被邀請上去市川紗椰的節目(J-Wave/Time and Tide/)

在節目中小島亦談及很多以往及未來的事，包括影響他最深的是《2001太空漫游》。在作品中猿人接觸巨大石碑得到了進化，而對於小島來說《2001太空漫游》本身就是小島的石碑。小島也說到雙親在他小時迫他看Stanley Kubrick、Alfred Hitchcock、黑澤明作品的電影式「英才教育」，亦談到像Netflix那樣串流影片的進化。小島預想未來5年之後的娛樂將會大幅改變，技術將發展到不單止是映像上或者遊戲的娛樂，而會有一些新的切入點，令製作者及觀眾都會嚇一跳的改變。更談到未來想做的，竟然是想開發機械人，詳細清淡可看《TRUME TIME AND TIDE》的節錄（日文）。

(J-Wave/Time and Tide/)

到目前為止，《Death Stranding》雖然已發布過很多條的影片，但無不令人看到「黑人問號」。由世界觀設定以至到遊戲玩法都成謎，不過早前小島有把2小時的《Death Stranding》試玩帶給Guerrilla Games團隊（Horizon Zero Dawn開發隊伍，合作並給予了小島開發引擎Decima來製作遊戲）。《Death Stranding》的試玩令Guerrilla Games團隊驚訝、驚喜及啞言，相信遊戲玩法一定不止是「搬運工」那樣簡單，而是有嶄新的表達。究竟遊戲玩法如何，相信揭曉的日子也不會太遠。

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