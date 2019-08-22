《一拳超人：無名英雄》新影片公開　人氣主角「琦玉」登場

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台上推出，以人氣動漫《一拳超人》為題材的 3vs.3 團隊對戰動作新作《一拳超人：無名英雄》（One Punch-Man：A Hero Nobody Knows／ワンパンマン ヒーローノーバディノウズ），官方特地公開本作新參戰角色最新第二波介紹影片讓玩家們欣賞！

本作為一款以日本網路漫畫家「ONE」原作、「村田雄介」作畫的人氣動漫大作《一拳超人》為題材，網羅包括主角「琦玉」、魔鬼生化人「傑諾斯」等原作人氣角色登場，讓玩家們使用各角色最強絕招動作，在舞台上與敵人展開三對三團體對戰的動作對戰遊戲。

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附帶一提，在本作中，玩家們雖然也可以將原作裡不管遭遇怎樣強敵，都能一拳打倒對手的最強英雄「琦玉（サイタマ）」編入到自己的三人隊伍中，並在戰鬥中切換自己喜歡的角色使用，不過要注意的是琦玉在一開始並沒辦法在隊伍中使用，而是必須經過一定時間倒數才能登場（英雄主角都是姍姍來遲的最佳寫照），玩家們可以利用遊戲中的 Combo 完美防禦來縮短琦玉的登場時間，如此一來時間一到，就可以使用琦玉那強大無比的能力來痛宰敵人！

而繼之前官方公開多名怪人參戰角色之後，如今官方再度釋出最新影片，並宣布將會收錄包括Ｓ級最強超能力者「戰慄的龍捲」、流水岩碎拳「銀牙邦格」、居合斬「原子武士」，與Ｂ級「地獄的吹雪」等多名英雄登場讓玩家們使用，喜歡《一拳超人》的粉絲們不妨現在就趕快先來確認欣賞看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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